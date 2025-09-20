Billy Bolt se lleva la victoria en la primera jornada de la 24MX Hixpania Hard Enduro

El Norte Palencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:54 Comenta Compartir

La jornada inaugural se disputó en los alrededores del pantano de Aguilar de Campoo, donde los pilotos afrontaron una primera vuelta de reconocimiento antes de lanzarse a dos exigentes vueltas de clasificación. El recorrido, marcado por un terreno variado y técnico, sirvió para definir el orden de salida de la Main Race, en la que este domingo los grandes nombres del Hard Enduro mundial buscarán la gloria en una final que promete máxima emoción.

Tras la intensa clasificatoria, ya se conoce el TOP 10 y por tanto los pilotos que partirán mañana desde dentro de la cueva de esta novena edición de la 24MX Hixpania Hard Enduro que acoge la provincia de Palencia, única prueba del Campeonato Mundial de Hard Enduro que se celebra en España.

Como novedad, este año los aficionados al Hard Enduro de todo el mundo podrán seguir en vivo lo que ocurre en el track de Aguilar de Campoo a través de Youtube.

Con todo preparado para la gran batalla, la Main Race del 21 de septiembre promete una jornada histórica en Aguilar de Campoo, donde los mejores pilotos del planeta se enfrentarán al desafío definitivo del Hard Enduro ante la mirada de miles de aficionados en todo el mundo. El piloto español Mario Román, habitual de las posiciones de honor, buscará hacer historia ante su público.