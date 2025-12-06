El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El entrenador del Becerril, Francis Olea, en un partido anterior. Marta Moras

El Becerril deja escapar la victoria en el último suspiro ante el Atlético Mansillés

Los de Francis Olea, que ya encadenan media docena de jornadas sin ganar, se llevan un punto de León tras encajar dos goles en los últimos minutos del encuentro

Gabriel Requejo/ADG

Mansilla de las Mulas (León)

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:57

La mala dinámica del Becerril tuvo como nuevo capítulo el empate con sabor a derrota contra la revelación Atlético Mansillés (2-2). Un penalti al ... límite del tiempo reglamentario y un tanto fantasma encajado en el minuto 96 evitaron la ruptura de ya media docena de jornadas sin ganar. Al menos, con el punto sumado en la provincia de León, el Becerril se llevó el consuelo de escalar un puesto, del penúltimo al antepenúltimo, debido a la derrota de Unionistas B.

