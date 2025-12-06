El Becerril deja escapar la victoria en el último suspiro ante el Atlético Mansillés

La mala dinámica del Becerril tuvo como nuevo capítulo el empate con sabor a derrota contra la revelación Atlético Mansillés (2-2). Un penalti al ... límite del tiempo reglamentario y un tanto fantasma encajado en el minuto 96 evitaron la ruptura de ya media docena de jornadas sin ganar. Al menos, con el punto sumado en la provincia de León, el Becerril se llevó el consuelo de escalar un puesto, del penúltimo al antepenúltimo, debido a la derrota de Unionistas B.

La primera acción de peligro fue un remate del local Jairo a la media vuelta que se fue alto. Blanco respondió con una jugada personal por la banda y un pase al área pequeña que fue rechazado y llegó a pies de Álex Conde, el cual contactó mal el esférico. Al Becerril no se le concedió un tanto por fuera de juego. Por su parte, Saúl remató al larguero de la meta de Sevi.

Atlético Mansillés Álex; Lucas (Matos, min. 55), Nacho, Pani, Cabañeros (Asier, min. 55); Saúl (Florin, min. 46), Farago (Jorge Fernández, min. 75); Del Valle (Gagik, min. 55), Celada, Jairo; y Mario. 2 - 2 CD Becerril Sevi; Adri, Simal, Diego Martín, Miguel; Blanco, Álex Conde; Bonalde (Monte, min. 64), Pablo, Amado (Charly, min. 80); y David (Merino, min. 85). Árbitro Valdés Varela (Bierzo). Enseñó tarjeta amarilla a Lucas, Mario; Álex Conde, David, Pablo, Sevi y Simal.

Goles 0-1 Simal (min. 34). 0-2 Charly (min. 81). 1-2 Jairo, de penalti (min. 88). 2-2 Pani (min. 96).

Campo La Caldera. 300 espectadores.

Los visitantes tomaron ventaja en el minuto 34. Una falta lateral colgada al área ue despejada por la defensa, pero Simal empalmó desde la frontal y el balón rozó en un defensa hasta colarse junto al palo de la meta de Álex. La reacción del Mansillés, invicto como local, fue un centro pasado que Del Valle no llegó a rematar por poco en el segundo palo.

El segundo tiempo empezó con una ocasión por bando en acciones consecutivas. Primero, Pablo golpeó un balón desde el vértice del área pequeña, salvó el portero local, y David no fue capaz de rematar a puerta vacía, y al contragolpe, Sevi estuvo providencial salvando un mano a mano ante Jairo. Un golpeo del revulsivo Matos desde 40 metros le hizo un extraño a Sevi, y el balón quedó muerto en el área, pero no apareció ningún rematador. Una falta lateral de Adri desde la izquierda se perdió por encima de la portería.

Hacia el ecuador del segundo tiempo, un remate lejano de Farago se fue ligeramente alto, rozando el larguero. Los de Francis Olea parecieron sentenciar el partido en el minuto 81, cuando un balón servido desde la derecha lo remató Monte al palo, y el rechace le llegó al también revulsivo Charly, que batió al portero Álex. Sin embargo, un penalti de Adri al llegar tarde a un balón permitió a Jairo recortar diferencias desde el punto fatídico en el minuto 88.

Sevi aplazó el empate ante un tiro colocado desde un costado del área. Al siguiente ataque, Simal sacó el balón sobre la línea en una acción de posible falta a Sevi. El desenfreno de los compases finales castigó al Becerril. Un córner acabó con barullo dentro del área, Pani remató, y la defensa despejó el esférico bajo los palos, pero el colegiado berciano Valdés Varela consideró que el balón había traspasado la línea, lo que supuso el empate definitivo en el minuto 96. El partido duró unos minutos más, y los locales se quedaron cerca de completar remontada. El siguiente partido del Becerril será el próximo domingo ante La Virgen del Camino.