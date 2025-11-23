El Becerril se queda sin premio ante el Tordesillas

El Becerril volvió a quedarse con la sensación amarga que deja escapar un partido que parecía encarrilado. Los de Francis Olea firmaron ayer una primera ... media hora sobresaliente, en la que mandaron en el juego, golpearon dos veces y desactivaron al líder, pero el Atlético Tordesillas impuso su jerarquía tras el descanso y acabó volteando el marcador hasta el 2-3.

Un castigo severo para un conjunto morado que sigue atrapado en la zona de descenso pese a mostrar una versión mucho más competitiva. El Becerril llega así al parón con mucho que corregir antes de visitar la próxima jornada al Atlético Mansillés.

CD Becerril Sevi; Adri, Simal, Arranz, Miguel (Diego, min.80); Bonalde (Montenegro, min.46), Blanco, Conde (Agho, min.80), Amado (Ruly, min.73); Pablo y David (Charly, min.62). 2 - 3 Atlético Tordesillas Farolo; Manja, Joan, Herrador (Pesca, min.71), Abraham (Sana, min.84); Chirola (Miguel Hernández, min.59), Miguel Velázquez (Popi, min.71), Conejo, Dani Díez; Torres y Chatún (Ángel, min.84). Goles: 1-0 Joan p.p. (min.10). 2-0 David (min.18). 2-1 Chatún (min.55). 2-2 Dani Díez (min.75). 2-3 Dani Díez.

Árbitro: Sanz Monge (colegio soriano). Mostró tarjeta amarilla a Bonalde, Conde, Montenegro y Charly por parte del Becerril y a Dani Díez, Manja y Sana por parte del Atlético Tordesillas.

Incidencias: Mariano Haro. En torno a 550 espectadores.

El Becerril no solo entró bien al partido, lo gobernó durante toda la primera mitad con una gran personalidad e intensidad. El plan becerrileño con una presión alta desarmó al Tordesillas, que no lograba dominar a través de la posesión. Sobre el minuto 10 de juego, encontró su premio. Pablo armó una jugada por banda que terminó en un pase de la muerte que Joan, en su intento por evitar el remate, envió a su propia portería. Apenas ocho minutos después, los de Francis Olea ampliaron la renta en una acción brillante. Balón largo de Sevi, prolongación de Pablo y volea de David, de zurda y con gran potencia, que se coló como un misil para firmar el 2-0.

Lejos de replegarse, el Becerril siguió mandando. Conde probó desde la frontal y Pablo volvió a rozar el gol en dos ocasiones, primero obligando a una buena intervención a Farolo y después con un cabezazo alto a la salida de un saque de esquina.

El paso por vestuarios no cambió la intención del Becerril, que volvió a avisar con un disparo de Amado buscando el palo corto. El Tordesillas logró engancharse al partido en una acción polémica. Chatún empujó a Simal antes de ganar la posición, algo que protestaron todos los locales, y definió por encima de Sevi para recortar diferencias.

El gol espoleó al Tordesillas en su búsqueda de la remontada. Aun así, los palentinos tuvieron una gran ocasión para matar el partido. Montenegro filtró un pase magnífico para Pablo, que se plantó solo ante Farolo pero cruzó en exceso. El aviso le valió al líder para terminar de reaccionar. Primero empató con una acción de pura insistencia. Un balón largo a Dani Díez que, sin apenas ángulo, encontró portería, pese al toque de Sevi en su intento de despeje.

Ya dentro del tramo final, el propio Dani Díez culminó la remontada con un disparo al palo corto tras otro envío profundo que la defensa local no acertó a cortar. El Becerril lo intentó hasta el final, pero el un Tordesillas que supo dormir el encuentro.