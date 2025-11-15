El Becerril cae al penúltimo puesto

A la penúltima posición de la tabla se precipitó el Becerril tras los resultados de la jornada, sobre todo con la derrota propia contra el ... colista Numancia B en Soria (2-1). Por su parte, el filial numantinista, recién ascendido a Tercera División, logró su primera victoria de la temporada. Los empates de Villaralbo y Unionistas B perjudicaron al conjunto morado pues le adelantaron en la clasificación después de once jornadas.

El duelo comenzó cuesta arriba para los de Francis Olea. Ayuda aprovechó un balón suelto dentro del área en una acción rápida, casi instintiva, para batir a Sevi a los siete minutos. Hasta el descanso, el todavía colista de Tercera RFEF manejó el ritmo de juego con solvencia, combinando en campo rival y obligando al Becerril a replegarse más de lo esperado. Los visitantes trataron de estirarse por las bandas y enlazar alguna posesión larga, pero la circulación no terminó de aparecer sobre un césped castigado a causa del agua.

El técnico del Becerril, Francis Olea, dio un golpe de efecto al paso por los vestuarios realizando tres permutas simultáneas. Agho, Blanco y Monte se sumaron al partido en el intento de eludir las malas sensaciones generales contra el colista de la categoría. La historia, aunque no el desenlace de la derrota, cambió. El Becerril dio un paso al frente y empezó a jugar más cerca del área rival. Sin embargo, a los cinco minutos de la reanudación, Miñana estiró distancias de disparo seco que golpeó en el poste antes de rebotar hacia dentro.

Del jarro de agua fría se pasó al tanto de la esperanza. Pablo encaró dentro del área, sintió el contacto de un contrario y el árbitro señaló penalti. El propio Pablo asumió la responsabilidad desde el punto fatídico y superó a Oleg de lanzamiento ajustado al poste. El recorte de diferencias animó al Becerril y desordenó por momentos al Numancia B, que empezó a sufrir la mejoría del adversario. Durante casi media hora, el Becerril encerró a los locales.

El filial numantinista se defendió buscando oxígeno mediante despejes largos, mientras los de Francis Olea circularon con paciencia y acumularon llegadas. Charly y Diego Martín fueron los últimos cartuchos introducidos por el entrenador del Becerril. Únicamente faltó claridad en los últimos metros para alcanzar el deseado empate.

La lluvia cada vez más intensa, el desgaste del campo y el paso de los minutos terminaron por reequilibrar el ritmo del partido, que se fue apagando sin llegar el empate del Becerril, que, al menos, demostró carácter, capacidad de reacción y una mejora evidente tras el descanso.