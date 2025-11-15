El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Conde intenta marcharse de Adrián, en el partido de este sábado. Wifredo García-LOF

El Becerril cae al penúltimo puesto

Los de Francis Olea sucumben ante el colista (2-1), el Numancia B, en un partido que empezó a ponerse cuesta arriba a los siete minutos

Luis Romera-ADG

Soria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:43

Comenta

A la penúltima posición de la tabla se precipitó el Becerril tras los resultados de la jornada, sobre todo con la derrota propia contra el ... colista Numancia B en Soria (2-1). Por su parte, el filial numantinista, recién ascendido a Tercera División, logró su primera victoria de la temporada. Los empates de Villaralbo y Unionistas B perjudicaron al conjunto morado pues le adelantaron en la clasificación después de once jornadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  4. 4 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  5. 5

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  6. 6 Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos
  7. 7 Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana
  8. 8 Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?
  9. 9

    El Ayuntamiento suma una parcela para una dotación en Cáritas a falta de proyecto
  10. 10

    Otro gatillazo en Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Becerril cae al penúltimo puesto

El Becerril cae al penúltimo puesto