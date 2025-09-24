Una batalla contra la desoladora imagen de los locales vacíos

Son demasiados y se extienden prácticamente por toda la ciudad, pero especialmente en la zona centro, con una mayor incidencia en la Calle Mayor y ... las vías más próximas a esta arteria principal de la capital palentina. Se trata de los locales vacíos, una especie de plaga que se extiende a lo largo y ancho de Palencia, ofreciendo a sus visitantes, pero también a los propios vecinos, una imagen desoladora, de apatía y abandono.

Porque en la mayor parte de los casos, cuando cierra un establecimiento ese local se convierte en tan solo unos pocos días en un foco de suciedad y en una invitación para que los vándalos armados de rotuladores y aerosoles emborronen cualquier resquicio de buen gusto que quedase.

El Ayuntamiento dispone de 10.000 euros para ayudar a los propietarios de los locales vacíos de planta baja a mejorar la imagen que ofrecen, con el fin de fortalecer la actividad en las zonas comerciales de la ciudad, tal y como se especifica en la convocatoria.

Para ello se articula tres tipos de líneas de subvención diferentes. Una de ellas supone un incentivo económico para aquellos emprendedores que ocupen uno de los locales vacíos de la ciudad con un nuevo negocio. La cuantía será de 120 euros mensuales durante seis meses.

Ampliar Un escaparate de un local cerrado en la Calle Mayor, emborronado con pintadas. Marta Moras

Otra de las modalidades está dirigida a los propietarios de los locales vacíos (pueden ser personas físicas o jurídicas) que deseen ceder el escaparate a otro comercio, profesional o entidad palentina que realice actividades económicas o culturales. No pueden cederse a administraciones públicas y el periodo mínimo de cesión debe ser de un año. La cuantía de la ayuda será de 60 euros al mes durante el tiempo en que el escaparate se encuentre cedido.

Mientras la tercera de las subvenciones está dirigida a la recuperación de la buena imagen del local, mediante el adecentamiento del escaparate a través de la colocación de vinilos decorativos. Este es el camino que ha seguido el propio Ayuntamiento en el escaparate de la tienda de ropa que se ubicaba en los bajos de edificio de Villandrando y que cerró tras la adquisición del inmueble por parte del Consistorio. Durante años, el escaparate ha ofrecido una imagen de abandono, pero este verano se han colocado unos vinilos decorativos que han mejorado el aspecto del edificio. Los vinilos, según establece la convocatoria, deben embellecerlo y contener mensajes que inviten a la reapertura del local con algún tipo de negocio. La ayuda global es de 430 euros para financiar el coste de los vinilos.

La propuesta, impulsada por el equipo de gobierno municipal del PSOE, parte de una propuesta lanzada por Vamos Palencia en el marco de sus acuerdos iniciales con los socialistas, aunque la formación localista planteaba limitar las ayudas a la Calle Mayor, dado que es la zona de mayor tránsito de visitantes y principal escaparate turístico de la ciudad. Sin embargo, en la propuesta no se limita la localización de los locales vacíos y se habla solo del relanzamiento de zonas comerciales.