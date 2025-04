«Los barrios de bodegas son pacientes vivos que necesitan diagnóstico y cuidados»

Baltanás consolida como el epicentro del debate sobre la conservación del patrimonio vitivinícola con la celebración del V Congreso-Foro Internacional de Barrios Históricos de ... Bodegas, un evento en el que se ha reflexionado sobre el patrimonio vitivinícola y su proyección futura y en el que se ha hecho un llamamiento a la colaboración para compartir recursos, experiencias y estrategias. Durante este jueves y viernes, expertos en enología, historia y arquitectura han analizado la evolución, los desafíos y las oportunidades de estos espacios únicos. Una de las ponencias más destacadas, centrada en el ámbito social vinculado a este sector, ha sido la del arquitecto Alfredo Sanz Sanza, quien ha reivindicado la importancia de la arquitectura del vino como elemento clave para la revitalización de los barrios históricos de bodegas.

El arquitecto Alfredo Sanz Sanza comparó los barrios de bodegas con «pacientes vivos» cuya salud depende de diversos factores. «Necesitan un diagnóstico y entender las claves para determinar su estado. Los cuidados, las intervenciones o el mantenimiento son puntos muy importantes, pero quiero incidir en los aspectos más sociopolíticos como la pérdida del uso, el éxodo rural o la falta de relevo generacional», explicó.

En este sentido, el arquitecto destacó la importancia de recuperar la conexión con estos espacios. «Llevo más de diez años trabajando en este mundo y trato de acumular todas las cosas que me cuentan para encontrar soluciones. El por qué se ha dejado de ir a merendar a la bodega u otros condicionantes sociales... Al final, los barrios de bodegas responden a la sociedad en la que estamos como un elemento más», apuntó.

Uno de los retos principales, según el arquitecto, es la implicación de la gente joven. «Dejar unas botellas hace que tengas la excusa para visitarla, detectar un problema cuando es pequeño y ventilarla. Es un problema donde las personas mayores echan balones fuera. Me gusta provocar a todas las partes porque es cosa de todos. Es parte de los mayores aprender a transmitir ese legado, que los jóvenes no vayan obligados y sean partícipes. Por otra parte, estos también tienen que escuchar a los mayores, son la mejor universidad. Estos aspectos más sociales son claves: van cayendo las personas mayores y con ellas enterramos muchos saberes», agregó en Palencia.

El concepto de arquitectura del vino fue otro de los puntos centrales de su intervención. «Llevamos varios años hablando sobre este término. Muchas veces se ha referido más a las bodegas modernas, pero en realidad engloba todos los espacios o construcciones donde se ha elaborado vino. No debemos perder de vista su origen, porque es una forma de seguir conservándolas. Es diferente a la arquitectura tradicional, que depende de cada lugar. La arquitectura popular del vino es inmensa, preciosa y, por desgracia, se está perdiendo mucho, por esa pérdida de uso, entre otros factores», señaló.

Alfredo Sanz subrayó también la importancia del enoturismo como herramienta de conservación. «No podemos pretender que todas las bodegas produzcan vino como antaño. Siempre que se respeten unas ciertas condiciones, me parece positivo. Respetar la esencia tradicional, no hacer cosas irreversibles, mantener la integridad de las bodegas y adaptarlas. Gracias al enoturismo se están manteniendo bodegas, pero debemos tener cuidado con el turismo de masas porque este patrimonio es muy sensible y vulnerable», comentó.

Finalmente, hizo un diagnóstico del estado de los barrios de bodegas de la provincia de Palencia y de Castilla y León. «Tenemos diferentes tipos de pacientes. Coger ciertas ideas de los barrios de bodegas saludables como Baltanás siempre es positivo. Pero no debemos olvidar la realidad, que es que una gran mayoría de barrios de bodegas no goza de un buen estado de salud», añadió.

El V Congreso-Foro Internacional de Barrios Históricos de Bodegas celebrado en Baltanás ha concluido este viernes con el enoturismo y la conservación como protagonistas. Tras un primera intensa jornada, el evento ha continuado con una programación que ha puesto el foco en la conservación y el desarrollo del enoturismo en los barrios de bodegas. La jornada comenzó con la intervención de Guillermo Arce, arquitecto y coordinador técnico de los Barrios de Bodegas de La Rioja, que presentó un estudio sobre estos espacios en su comunidad, analizando su evolución y los retos para su mantenimiento.

A continuación, una mesa de debate reunió a expertos en enoturismo como el periodista Javier Pérez Andrés; el consultor Iñaki Gaztelumendi; el gerente de ADRI Cerrato Palentino, Miguel Portillo, y Julia López, del centro enoturístico La Zarcera del barrio de bodegas de Baltanás.

En sus intervenciones subrayaron el potencial del Cerrato palentino como destino enoturístico y la necesidad de apostar por un turismo sostenible que ponga en valor estos espacios, sin masificarlos.

El doctor arquitecto Félix Jové centró su ponencia en la caracterización y evolución de los barrios de bodegas, explicando las metodologías de estudio y los criterios que deben guiar su conservación. Posteriormente, los alcaldes de Baltanás y Torquemada, María José de la Fuente Fombellida y Jorge Martínez Antolín, respectivamente, expusieron las iniciativas llevadas a cabo en sus municipios para promover la conservación de estos barrios a través de la colaboración institucional y vecinal.

La jornada finalizó con la exposición de conclusiones y el acto de clausura. Como colofón, los asistentes pudieron participar en una ruta en autobús por varios barrios de bodegas de la comarca, con el objetivo de conocer de primera mano ejemplos de esta arquitectura tradicional y sus diferentes modelos de conservación y aprovechamiento.