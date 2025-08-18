El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los asistentes recogen el aperitivo preparado para la fiesta, celebrada en el Depósito.

Los asistentes recogen el aperitivo preparado para la fiesta, celebrada en el Depósito. Luis Antonio Curiel

Baltanás agradece a los veraneantes la difusión que hacen del pueblo

Medio millar de personas disfrutan de la fiesta y de los productos gastronómicos típicos repartidos en el merendero del Depósito

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:26

Una eucaristía al aire libre en el Merendero de El Depósito, amenizada por el Coro Parroquial Virgen de Revilla, abrió ayer los actos del Día ... del Veraneante en Baltanás. PEl párroco de la localidad, Antonio Domínguez, tuvo un recuerdo especial por todos los hijos de Baltanás que un día tuvieron que salir del pueblo que les vio nacer y pidió para ellos la intercesión de la Virgen de Revilla, que es abogada y patrona de viajeros, navegantes y emigrantes. En la eucaristía también se recordó a quienes en numerosos lugares de España están sufriendo las consecuencias de los incendios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

elnortedecastilla Baltanás agradece a los veraneantes la difusión que hacen del pueblo