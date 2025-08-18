Baltanás agradece a los veraneantes la difusión que hacen del pueblo

Una eucaristía al aire libre en el Merendero de El Depósito, amenizada por el Coro Parroquial Virgen de Revilla, abrió ayer los actos del Día ... del Veraneante en Baltanás. PEl párroco de la localidad, Antonio Domínguez, tuvo un recuerdo especial por todos los hijos de Baltanás que un día tuvieron que salir del pueblo que les vio nacer y pidió para ellos la intercesión de la Virgen de Revilla, que es abogada y patrona de viajeros, navegantes y emigrantes. En la eucaristía también se recordó a quienes en numerosos lugares de España están sufriendo las consecuencias de los incendios.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Baltanás ofreció a los asistentes un aperitivo con productos típicos de esta localidad de la provincia de Palencia. Embutidos y queso de la tierra, pan, pastas y vino del Cerrato permitieron a los vecinos disfrutar del ágape. Alrededor de quinientas raciones se repartieron entre los baltanasiegos, que disfrutaron de sus recuerdos en un ambiente de armonía y hospitalidad. De hecho, muchas familias y amigos prolongaron la velada en las bodegas de El Castillo, declaradas Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto etnológico en 2015. Los actos del Día del Veraneante se celebraron en el Merendero de El Depósito, un espacio natural que cuenta con gran afluencia de público durante todo el año.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, María José de la Fuente, tuvo un especial recuerdo para todos los que emigraron y que acuden puntuales a su cita con Baltanás. «Esta fiesta es una jornada de encuentro entre los baltanasiegos que vivimos todo el año en el pueblo y aquellos que acudís siempre que podéis y que hacéis grande el nombre de Baltanás allá donde estáis. Os animo a que sigáis siendo embajadores de Baltanás por todos los rincones del mundo, haciendo gala de vuestras raíces y que también veáis nuestro pueblo como un lugar de oportunidades, donde se puede forjar un presente y un futuro durante todo el año» destacó la regidora cerrateña.

Como colofón, los baltanasiegos disfrutaron de la actuación musical Mariachi Imperial en la Plaza España, que congregó a numeroso público.