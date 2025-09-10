El Ayuntamiento queda absuelto de pagar daños morales a cinco aspirantes a policía local

Las polémicas oposiciones para la Policía Local que convocó el Ayuntamiento de Palencia en el año 2019 para cubrir 42 plazas vacantes y que finalmente ... fueron anuladas por resolución judicial todavía mantienen derivaciones en los tribunales de justicia.

El Juzgado Contencioso Administrativo ha dictado una sentencia por la que absuelve al Ayuntamiento de tener que pagar daños morales y otras reclamaciones patrimoniales a cinco de aquellos aspirantes a agentes de la Policía Local, que se sintieron perjudicados por la obligada repetición de las oposiciones.

Los cinco demandantes presentaron una reclamación patrimonial tras la anulación de la prueba de aptitud psíquica del primero proceso, lo que obligó al Ayuntamiento a retrotraer las actuaciones al momento anterior a esa prueba. De esta forma, en marzo de 2023 se citó de nuevo a todos los aspirantes que habían superado las dos pruebas anteriores, incluidos los 42 funcionarios que ya se habían llegado a incorporar al cuerpo como agentes de la Policía Local.

Los demandantes reclamaban cada uno 186.000 euros al Ayuntamiento por conceptos como la pérdida efectiva de retribución, el daño moral, el perjuicio emocional o el impacto en la calidad de vida, entre otros aspectos. La demanda se elevaba en su conjunto a 933.000 euros.

El Juzgado finalmente ha absuelto al Ayuntamiento, que no tendrá que abonar ninguna cantidad a los demandantes, puesto que, según ha entendido el magistrado, la administración local no es responsable de ningún daño económico ni moral, que según se recoge en la sentencia no han podido probarse en ningún caso. La sentencia del Contencioso no es firme y cabe todavía posibilidad de recurso ante una instancia superior.

Los cinco demandantes finalmente lograron el acceso al cuerpo de la Policía Local, y tres de ellos son funcionarios del Ayuntamiento de Palencia, mientras que los otros dos están destinados en Burgos y Valladolid.

El pleito se deriva de la anulación de las oposiciones a la Policía Local tras una demanda judicial planteada por trece aspirantes que consideraban que las pruebas de aptitud psíquica no se ajustaban a derecho. Los tribunales les dieron la razón y las oposiciones tuvieron que repetirse, a pesar de que ya había 42 aspirantes que habían firmado ya sus contratos como funcionarios de la Policía Local y se encontraban ejerciendo sus funciones.