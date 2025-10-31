El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dirigentes de Vamos Palencia, en el momento de anunciar la ruptura del pacto con el PSOE. Brágimo-Ical

El Ayuntamiento pone fin a la oficina de atracción de inversiones

El proyecto nació como una propuesta de Vamos Palencia en el marco del acuerdo de gobernanza que quedó suspendido en septiembre

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:50

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha dado cuenta de la decisión de no continuar con el procedimiento de licitación del contrato administrativo de servicios de consultoría y asistencia especializada para el diseño, implementación y gestión del proyecto de oficina atracción y mantenimiento de inversiones en la ciudad de Palencia, así como de no proceder a la adjudicación del mismo.

Esta iniciativa nació como propuesta principal de la formación Vamos Palencia en el marco de su acuerdo de gobernanza con el PSOE, y que sirvió de base para la investidura de la socialista Miriam Andrés, como alcaldesa. Durante los dos años en que ha estado vigente este acuerdo, hasta la ruptura por parte de Vamos Palencia el pasado mes de septiembre, la formación localista ha centrado buena parte de su trabajo municipal en presionar al equipo de gobierno para impulsar el proyecto de creación de una oficina dedicada a la atracción de inversiones a la ciudad de Palencia. Tras estudiarse diferentes modelos de implantación, finalmente se optó por contratar el servicio a través de una consultora externa y crear la figura de un director, que debía ser personal eventual adscrito a la Alcaldía.

Tras la ruptura del pacto entre el PSOE y Vamos Palencia, la alcaldesa anunció que se suspendían también todas las actuaciones vinculadas al acuerdo, con lo que finalmente, la Junta de Gobierno ha sido informada de que se ha paralizado el procedimiento para la contratación de la consultora que debían asumir el papel de oficina de atracción de inversiones. Del mismo modo, también ha quedado suspendido el proceso selectivo para la incorporación a la plantilla muncipal de la figura de un director.

Por otro lado, dentro del área de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, se ha aprobado el convenio con la Asociación Audiovisual Blackclap por la cuantía de 4.000 euros para la organización y desarrollo del XIV Festival de Cine Fantástico de Castilla y León 'Terroríficamente Cortos'.

Por último, la sesión ordinaria ha servido para prorrogar por el plazo de un año el contrato para la prestación del suministro y servicio de impresión, escaneado y fotocopiado de documentos para el Ayuntamiento de Palencia con la entidad Alpa Copiadoras S.L y por un importe de 61.234 euros.

