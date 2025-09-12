La autopsia apunta a que la desaparecida desde el 4 de agosto murió por causas naturales

El Norte Palencia Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:50 Comenta Compartir

La autopsia practicada al cadáver de Mari Cruz Marcos Cítores, la mujer de 67 años que desapareció el pasado 4 de agosto en la capital palentina y que fue encontrado en la mañana del pasado miércoles en la parte trasera del campus universitario de La Yutera, descarta la muerte violenta homicida y accidental, así como el suicidio, este por indicios ya que no se ha podido hacer analítica de tóxicos. Aunque aún no hay informe forense, todo apunta a que el fallecimiento de la mujer se debió a causas naturales, según apuntas fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

El cuerpo Mari de Cruz Marcos Cítores fue hallado sin signos de violencia y en avanzado estado de descomposición en una zona de abundantes zarzas. Llevaba consigo todos sus efectos personales, incluido teléfono móvil y documentación, y la ropa que llevaba puesta aquel día.

Un trabajador de una empresa constructora que realiza reformas en el recinto del campus universitario de La Yutera encontró el cadáver sobre las 11:00 horas del pasado miércoles y avisó al 112. Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, tanto de las unidades de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial, así como especialistas de la Policía Científica, activando el protocolo judicial preceptivo con la presencia del médico forense.

El cadáver fue trasladado para la correspondiente autopsia no sin antes avisar a la familia de la desaparecida, a la que se le ha confirmó la identidad del cadáver.

Las investigaciones de la Policia Nacional se habían centrado desde el principio en una posible conducta autolítica de la mujer, una activa caminante, sin descartarse la hipótesis de que hubiera podido sufrir algún desvanecimiento por las altas temperaturas como consecuencia de la ola de calor en la que en aquel momento estaba inmersa toda España.

Su marido, que fue el que puso la denuncia por desaparición de su esposa la misma noche del 4 de agosto, ya avisó a los servicios de emergencias desde primera hora de la tarde de que su mujer no había regresado a casa después de salir a caminar, como hacía cada mañana.

La mujer salió a dar su paseo diario y a ver al hospital a un conocido, según relataban sus familiares. El último punto donde se la vio fue paseando por las inmediaciones de la avenida de República Argentina.

Por parte de la Policía Nacional se activó inmediatamente un dispositivo de búsqueda por toda la zona colindante tanto al río Carrión como al Canal de Castilla a su paso por la capital y más al sur, en el término municipal de Villamuriel de Cerrato. Participaron voluntarios de Protección Civil, bomberos tanto del Ayuntamiento como de la Diputación y miembros del Club de Piragüismo de Palencia.

Aunque nunca se ha dejó de dar batidas desde entonces, a medida que avanzaban las investigaciones la búsqueda se estaba centrando en las zonas ribereñas cubiertas de abundante vegetación, dado que iba cobrando fuerza la hipótesis de que no estuviera el cadáver en el río sino en zonas de difícil acceso por la abundante vegetación y que no son de frecuente paso de personas.

Además de policías de la Comisaría de Palencia, han colaborado en la búsqueda de la mujer desaparecida policías de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, drones y especialistas en localización de restos humanos. Se sumaron asimismo a la búsqueda especialistas de Guías Caninos procedentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana con base en Madrid, en la especialidad de búsqueda de personas, y además se facilitó por parte de la Unidad de Informática y Comunicación, también con sede en Madrid, de un escáner de localización de telefonía móvil. También colaboraron la Policía Local y el Parque de Bomberos de Palencia, así como especialistas de la Unidad de Actividades Subacuáticas llegados de Madrid.