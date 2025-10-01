El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Policía Local y ambulancia del 112, en una actuación de archivo. Manuel Brágimo

Atropellada en la avenida Ramón Carande de Palencia

Una mujer de 61 años ha sido víctima de un accidente al atropellarla un turismo

Palencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:32

Nuevo atropello en la capital palentina. Una mujer de 61 años ha sido este miércoles víctima de un accidente cuando a las 18:40 horas ha sido atropellada por un turismo en la Avenida Ramón Carande de Palencia, al lado de las vías del tren.

El servicio de emergencias 112 ha informado del suceso a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Sacyl, que ha moviliza una ambulancia al lugar para atender a la mujer.

