Atropellada en la avenida Ramón Carande de Palencia Una mujer de 61 años ha sido víctima de un accidente al atropellarla un turismo

El Norte Palencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:32

Nuevo atropello en la capital palentina. Una mujer de 61 años ha sido este miércoles víctima de un accidente cuando a las 18:40 horas ha sido atropellada por un turismo en la Avenida Ramón Carande de Palencia, al lado de las vías del tren.

El servicio de emergencias 112 ha informado del suceso a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Sacyl, que ha moviliza una ambulancia al lugar para atender a la mujer.