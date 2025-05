Asume 15 meses de prisión por recibir un paquete con tres kilos de hachís

Ricardo Sánchez Rico Palencia Jueves, 1 de mayo 2025, 08:26 Comenta Compartir

Un hombre de nacionalidad española, J. C. C., ha asumido este miércoles en el Juzgado de lo Penal de Palencia una pena de un año ... y tres meses de prisión (suspendida durante cuatro años, a condición de que no delinca) y una multa de 20.250 euros por un delito contra la salud pública, en su modalidad de posesión preordenada al tráfico de sustancias estupefacientes que no causan grave daño a la salud, después del acuerdo al que ha llegado con el Ministerio Público, que solicitaba inicialmente para el acusado una pena de cuatro años de prisión y multa de 60.768 euros.

Los hechos se remontan al 8 de octubre de 2021, cuando, tras una investigación, la Guardia Civil de Palencia tuvo constancia de que el hombre, de 33 años en el momento de los hechos, iba a recibir un paquete a través de una empresa de transportes conteniendo en su interior algún tipo de sustancia estupefaciente. Una vez localizado el paquete, se procedió a la detención de su destinatario en la calle Italia de la capital palentina, comprobando que dicho paquete contenía 3.000 gramos de resina de cannabis destinados a ser distribuidos entre terceros. Noticia relacionada Sorprendido un cazador furtivo en un coto de la Montaña Palentina Tanto el detenido, con antecedentes por este tipo de delitos, como la sustancia aprehendida fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palencia, que decretó el ingreso en prisión sin fianza para el detenido.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión