Asume cuatro años por estafar a 67 clientes en la declaración de la Renta

Palencia Lunes, 10 de febrero 2025

Un hombre, A. L. A., ha asumido este lunes en la Audiencia Provincial de Palencia una pena de cuatro años de prisión y una multa de 2.700 euros por un delito continuado de estafa después de que cumplimentara declaraciones de la Renta de sus víctimas y, cuando resultaban a devolver, en vez de consignar el número de cuenta bancaria de sus clientes reseñaba números de cuenta bancaria pertenecientes a él o a su entorno cercano. El acusado ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que exime de responsabilidad penal a su mujer, M. C. G. G., para quien solicitaba inicialmente la misma pena. No obstante, M. C. G. G. no queda eximida de la responsabilidad civil y deberá hacer frente de manera solidaria con su marido a una indemnización de 176.052,63 euros para las 67 personas que figuran como perjudicadas.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, desde su creación el 18 de abril de 2018, el acusado figura como socio y administrador único de una empresa del sector de la consultoría empresarial y su mujer, como socia y apoderada desde el 18 de febrero de 2019.

«El acusado ejercía desde hace más de veinte años como asesor fiscal actuando en el marco de la asesoría con sede en Palencia, dedicada dentro de su actividad profesional a la presentación de las declaraciones del IRPF de sus clientes», detalla la Fiscalía. «El acusado, cuando dichas declaraciones eran de carácter devolutivo, sin autorización de sus clientes y movidos por la intención de obtener un beneficio económico ilícito, consignaba como beneficiarias de la cantidad de dinero a devolver por la Agencia Tributaria cuentas bancarias pertenecientes a él o a su entorno cercano», añade en su escrito de acusación.

La Guardia Civil de Palencia, que en febrero de 2021 procedió a la detención de A. L. A. y M. C. G. G. dentro de la Operación denominada 'IDIONORA2', señalaba en su día que, en otras ocasiones, el 'modus operandi' empleado consistía en calcular el total de la devolución que correspondía a la víctima, presentando a continuación la declaración de la Renta solicitando la devolución de una cantidad de dinero y, tras cobrar esa primera devolución, igualmente en una cuenta del acusado o de su entorno, realizaba una declaración complementaria alegando algún error en la confección de la declaración original, reclamando el resto del importe mucho menor, que ingresaba a su víctima.

El instituto armado aseguraba igualmente que alguna víctima había denunciado que el acusado les había realizado declaraciones de Renta antes de que ellos lo solicitaran sin consentimiento y/o autorización, suplantando su identidad. A. L. A. engañaba también a sus víctimas diciéndoles que no había cobrado las correspondientes declaraciones de la Renta por supuestos errores informáticos o porque le habían 'hackeado' el sistema informático.

Durante la operación se efectuaron dos registros domiciliarios con apoyo del servicio cinológico de la Guardia Civil, con dos perros especializados en búsqueda de dinero que hallaron abundante documentación.