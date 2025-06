Aprecian drogadicción en el acusado de rajar la cara con un cúter a otro hombre

Ricardo Sánchez Rico Palencia Martes, 3 de junio 2025, 07:11 Comenta Compartir

«Me arrepiento, pido perdón y no lo volveré a hacer. No fui consciente de la gravedad de las lesiones, solo quería causarle un arañazo o marcarle». Ó. P. P., el hombre de 35 años acusado de rajarle la cara con un cúter a otro hombre, J. L. A. S., el 30 de diciembre de 2023 en la terraza de un bar en Venta de Baños, reconoció este lunes los hechos durante su declaración en la vista oral celebrada en la Audiencia, que quedó vista para sentencia después de que el Ministerio Público rebajase en uno su petición inicial de cinco años de cárcel por un presunto delito de lesiones con empleo de instrumento peligroso y alevosía, al apreciar el atenuante de drogadicción en el acusado, consumidor de cocaína y cannabis aunque 'limpio' ahora tras el año y cinco meses que lleva interno provisionalmente en el centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas.

La Fiscalía de Palencia también rebajó de diez a cinco los años que pide para el acusado de prohibición de acercamiento a la víctima a menos de 300 metros y de comunicación con ella, sí bien mantuvo la indemnización solicitada para él de 8.520 euros. Por su parte, el letrado de la defensa reconoció un delito de lesiones con empleo de instrumento peligroso pero sin alevosía, como califica el Ministerio Público, y pidió a la sala que se aprecie en su patrocinado la eximente o atenuante de drogadicción, solicitando una pena de dos años de prisión y dos de prohibición de acercamiento a la víctima, así como una indemnización de 4.000 euros.

Los hechos se remontan a las 15:00 horas del 30 de diciembre de 2023, cuando el perjudicado, J. L. A. S., estaba con unos amigos tomando unas consumiciones en la zona de terraza de un bar de Venta de Baños. Según el escrito del fiscal, el acusado llegó al bar conduciendo su bicicleta y se bajó de la misma a unos tres pasos de la zona de terraza. Se abrió paso entre los clientes y se acercó por la espalda a J. L. A. S., sin que la víctima se percatara de su presencia ni tuviese ocasión de defenderse.

«El acusado abrió un cúter que portaba y al llegar a la espalda de J. L. A. S., pasó la mano por la cara de la víctima, rajándole el pómulo derecho en dirección descendente», recoge el escrito de acusación de la Fiscalía. «El ataque tuvo lugar sin advertencia previa y sin mediar palabra, con la intención de menoscabar la integridad física del perjudicado, de 65 años.

«El acusado se montó en su bicicleta y se alejó del lugar. El perjudicado no se apercibió de la agresión hasta unos segundos más tarde, cuando sus amigos le dijeron que tenía la cara llena de sangre y colgajos de piel», agrega el Ministerio Público, que detalla en su escrito que el acusado y el perjudicado había mantenido el 24 de diciembre de 2023 una pequeña riña a la puerta de otro bar en Venta de Baños sin que ninguno de los dos formulase denuncia.

«Tenía mala relación con J. L. A. S. porque me humillaba a mí y también a mi padre (ya fallecido). Durante la riña el 24 de diciembre, me causó un corte en la nariz con el casco de un botellín de cerveza. Entre los días 24 y 30 de diciembre de 2023 no perseguí en ningún momento a J. L. A. S.», afirmó Ó. P. P. durante su declaración en el juicio, señalando que en el momento de los hechos «me drogaba todos los días» y que llevaba el cúter consigo porque «era mi herramienta de trabajo», ya que trabajaba en una empresa de reciclaje de plásticos.

Como consecuencia de la agresión, J. L. A. S. sufrió una herida incisa en la región facial derecha de cinco centímetros de largo y diez de profundidad. Requirió tratamiento médico-quirúrgico consistente en once puntos de sutura y le resta un perjuicio estético moderado.