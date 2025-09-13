La amplia familia León Gutiérrez, al amparo de la Virgen de Carejas

El Norte Palencia Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:52 Comenta Compartir

La celebración de la familia León Gutiérrez en la iglesia de Santa María de Paredes de Nava tuvo lugar el sábado de la semana pasada. Reunidos a los pies de la Virgen de Carejas, que en esos momentos celebraba su novena, los nietos de Jesús y Carlina homenajearon a sus padres Jesús, Anatolia, Fermín, Agustín, Federico y Laurentino y sus respectivas esposas, para agradecerles su vida y dedicación y para desearles una larga vida junto a los suyos. Venidos de Barcelona, Zaragoza, Burgos y Villanueva de la Cañada y Madrid, de Villatoquite y Palencia, disfrutaron todos, grandes, medianos y más pequeños, desde Jesús con 93 años a Julitín y Arturo, con 3, de un día espléndido en familia.

Comenzó el día con una eucaristía de acción de gracias, donde recordaron a sus seres queridos que ya no están, especialmente a los más jóvenes, Agustín y Carlinillas. Continuó con una comida en el Gastro Espacio del Ovino y concluyó con una revisión del álbum de fotografías y un repaso al árbol genealógico familiar. Los mayores contaron sus recuerdos favoritos, los más jóvenes sus proyectos inmediatos y los niños corretearon y saltaron juntos hasta bien entrada la noche.