Macarena Olona acompaña a Sonia Lalanda al finalizar el pleno. J. M. D.

Palencia

La alcaldesa mantiene a la concejala expulsada por Vox en la Junta de Gobierno Local

Macarena Olona ha arropado a Sonia Lalanda en un pleno, en el que ha defendido su compromiso con la democracia y la libertad de expresión

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:22

Muy distinta la sesión plenaria de este jueves, en la que se ha materializado la expulsión de Sonia Lalanda del grupo municipal de Vox, a ... las dos precedentes en las que también se produjo el paso de otros ediles a la condición de concejales no adscritos a ningún grupo político.

