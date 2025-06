Nuria Estalayo Lunes, 23 de junio 2025, 07:20 Comenta Compartir

Lidia Millán Vicente, aguilarese y ovetense, según ella misma se declara, inició sus estudios en Santander como Técnico en Integración Social y continuó en Oviedo con Magisterio de Educación Especial. Siempre le apasionó el arte, la creatividad, pero ha tenido que esperar hasta este 2025 para dedicarse de lleno a ello, ya que actualmente trabaja como guía del Románico Palentino. El cartel que ha presentado para las fiestas es «mi esencia, mi sencillez, mi estilo. Es minimalista, muestra esas líneas sencillas con las que trabajo, pero cargadas de contenido y pasión por lo que hago». Cuenta con los pilares básicos de las fiestas que para ella son el pueblo, la unión, la diversión, el baile. «La hoguera que sin duda marca un momento muy especial para todo nuestro pueblo, y rodeados siempre de nuestra historia, nuestro pasado, nuestros templos y edificios que tan importantes nos hacen. Es un cartel cargado de energía, de espíritu soñador. Es alegría, luz, color y magia», describe.

–¿Cómo surge la idea del cartel?

–La idea surge hace muchos años. Yo siempre llevo una 'moleskine' en mi bolso y cuando llegan mis fechas señaladas dibujo en base a ese momento. Y rebusqué esas ideas, esos bocetos, esas ideas previas y tenía muy claro lo que quería, no salirme de mi estilo y disfrutar muchísimo del proceso de la creación.

–¿Qué mensaje quiere mandar?

–Son fiestas, empieza el verano, el buen tiempo. Vamos a quemar en esa hoguera todo lo malo, todo el pasado que no nos interesa, y vamos a pedir un deseo y mirar hacia un futuro mejor. Aguilar es uno de los pueblos más bonitos de España, es activar los cinco sentidos nada más llegar. Olor a galleta, unas vistas del patrimonio insuperables, comida rica, el sonido de la naturaleza que nos rodea y esos abrazos que debemos tener presentes. Así que espero transmitir ese contacto, esa empatía hacia todos y cada uno de nosotros.

–¿Cree que el cartel logra transmitir la alegría y el espíritu de las fiestas?

–Me encantaría. Pero claro es una pregunta que deberíamos hacer a los aguilarenses. He intentado ser realista con mi trabajo y seguir con mis pautas y mi línea. Hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me caracteriza. Creo que es diferente a los carteles anteriores y eso también me gusta, ser única. Así que agradezco que se me de la oportunidad y que se siga dando visibilidad y se siga apoyando a los artistas de la zona.

–¿Hay alguna referencia específica a la historia o cultura de Aguilar?

–Arte, cultura, historia, no podían faltar. Estoy rodeada de arte las 24 horas de mi vida. Así que sí, tenía que elegir, dejar marcados lugares importantes. El Monasterio Santa María la Real donde mi padre finalizó su etapa profesional como conserje, donde yo estudié, la Colegiata de San Miguel Arcángel, mi iglesia, mi «oficina» ahora mismo y ese punto de encuentro, donde al final vivimos las fiestas, en la plaza del pueblo.

–¿Intentó crear un cartel que sea original y memorable?

–Espero que sí. Realmente cuando dibujo siempre lo primero que hago es pensar en mí. Espero que no suene mal. Pero pintar me hace feliz a mí. Me saca de mis penas, me da fuerza, me lleva a ese lugar donde quiero estar. Pero claro lógicamente todos buscamos el gustar, el llegar a calar en el resto.

–¿Hay alguna característica específica del cartel que cree que no debería faltar?

–Las ganas de disfrutar de las fiestas y cada artista lo puede representar de mil maneras y eso es lo que cada año esperamos con la llegada del nuevo cartel.

–¿Ha trabajado previamente con carteles para fiestas similares?

–He realizado carteles para eventos y festivales más sencillos. Exposiciones, invitaciones de boda, graffitis…

–¿Qué le motivó a trabajar en el mundo del diseño gráfico?

–El arte es un mundo apasionante. Yo me centro sobre todo en la parte de ilustración. Y lo que me motiva a dedicarme es la posibilidad de sentirme realizada.