Unas fiestas diferentes para las tres damas castellanas

María Domínguez Sánchez, de 19 años; Reyes Mata Alonso, de 18, y Marta Miguel Cosío, también de 18 años, son las tres damas castellanas de las fiestas patronales de San Juan y San Pedro de Aguilar de Campoo de este 2025.

Marta Miguel estudia un ciclo formativo de Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico en Santander. Comenta que le gustaría en un futuro trabajar en un hospital. Su peña se hace llamar Divina Comedia y entre sus aficiones está la de correr y jugar al pádel.

En el caso de María Domínguez, está estudiando pedagogía en Burgos, y de cara al futuro «me gustaría dedicarme a ser profe de infantil», señala. Forma parte de la peña Vipers y su afición es ir de caza con su padre.

Por su parte, Reyes Mata estudia Medicina en la Universidad Europea de Madrid y en cuanto a su futuro profesional apunta que «de momento, mi especialidad favorita es Neurología', siendo Santander o Madrid las ciudades donde le gustaría vivir. También está integrada en la peña Vipers y entre sus aficiones destacan bailar y tocar el piano.

Las tres señalan que es un orgullo ser damas y les hace mucha ilusión representar a Aguilar en algo tan importante como son sus fiestas patronales. «Ilusión porque gente de mi familia, como mi madre, mi tía o mis primas también lo fueron», observa Marta, mientras que Reyes valora «la oportunidad de vivir las fiestas de Aguilar de una forma tan especial. Estoy muy ilusionada y emocionada».

Las tres ven el programa muy completo y esperan que el tiempo acompañe, aunque no les importaría que hubiera más verbenas. «Sin duda lo más divertido creo que es que vamos a vivir las fiestas de una manera muy distinta, creo que aburrido no es nada, sino diferente y quizás lo más complicado sea compaginar salir por las noches y cumplir por las mañanas con lo que tengamos que hacer», dice María. De igual opinión son sus compañeras, resaltando que uno de los eventos que más les emocionan es el día de su presentación en el cine Amor el domingo 22 de junio.

Por otro lado, Reyes resalta que «uno de mis momentos favoritos e irremplazable de las fiestas es el cohetón de la noche de San Juan, seguido del desfile con las antorchas hasta la hoguera. No me cabe duda de que este año este momento será inolvidable al tener la oportunidad de vivirlo como dama junto a María y Marta».

Las peñas

«Lo que más me gusta es la importancia que se le da a las peñas con el día de peñas, ya que para mí lo más especial es pasarlo con mis amigos», apunta María. «Me encantan que lleguen las fiestas porque es el inicio del verano y no me pierdo ni un día, si tuviera que destacar algo del programa destacaría las verbenas y las charangas», asegura Marta.

Todas desean invitar a vecinos y foráneos a disfrutar de las fiestas. «Son unos días muy especiales en los que hay muchas cosas para hacer y que permite disfrutar de Aguilar y su gente de una manera distinta», garantiza María. «Porque son unas fiestas únicas, de inicio de verano, la gente y el ambiente de nuestro pueblo son increíbles y siempre que vienes a las fiestas de Aguilar quieres volver», según valora Marta a modo de conclusión.