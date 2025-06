«Aguilar de Campoo siempre se ha caracterizado por el compromiso ciudadano»

Nuria Estalayo Jueves, 19 de junio 2025, 22:23 Compartir

Se acercan fechas especiales para todos los vecinos y visitantes de Aguilar de Campoo. Todo está preparado para que entre el 21 y el 30 de junio se celebren las fiestas en honor a San Juan y San Pedro y como destaca la alcaldesa, María José Ortega, «es momento de celebrar la llegada del verano, llenos de ilusión, y dispuestos a disfrutar de todas esas actividades que se han programado desde la Concejalía de Festejos en colaboración con el resto de concejalías pero sobre todo, con la estrecha colaboración, participación, implicación e ilusión de colectivos, peñas y asociaciones que conforman el tejido social de nuestra villa». La propia alcaldesa reconoce que «sin su complicidad sería imposible lograr un programa tan amplio y completo». Y todo ello, con el deseo de que «vuestro júbilo y vuestra diversión, y solo eso, inunden nuestras calles» y, por supuesto, que no falte la diversión para disfrutar del «variado programa de actividades».

–¿Qué papel juega la participación ciudadana en su gestión como alcaldesa?

–Fomentar la participación ciudadana y la cohesión social es lo que hace más fuerte una comunidad y permite abordar los problemas de forma colaborativa, sin olvidar nunca, que los ciudadanos han depositado en ti la responsabilidad de la toma de decisiones para el bien común. Aguilar de Campoo ha sido siempre un municipio que se ha caracterizado por el compromiso de sus ciudadanos en el día a día y en la convivencia. Es necesario escuchar todas las voces y apoyar iniciativas que desde la ciudadanía aborden problemas sociales, proyectos integradores y decisiones inclusivas. En esa línea estamos trabajando, y seguiremos trabajando con mayor impulso y participación.

–Durante estos días de fiesta, ¿qué espera de los vecinos y de los visitantes que se acerquen a disfrutar de las actividades programadas?

–Las fiestas son días de asueto y diversión, para disfrutar de las distintas actividades que se han programado, pero sobretodo, de compartir como sociedad en la calle, y en todos los espacios. Sé que mis vecinos afrontan estos días llenos de ilusión, y también con respeto y civismo. Siempre hay vecinos que pasan por un mal momento o una dificultad por una enfermedad o una ausencia, en ellos también tenemos que pensar y respetar su espacio y su dolor y esforzarnos por acompañarlos sin molestar.

–Este momento del año también es propicio para hacer balance, para mirar al futuro. ¿Cuáles considera que son los principales retos que enfrenta Aguilar en la actualidad y qué se hace desde el Ayuntamiento al respecto?

–Uno de los mayores retos que enfrenta Aguilar de Campoo en este momento es la necesidad de vivienda, algo generalizado en nuestro país y que, desde luego, no es ajeno a nuestro municipio. La exponencial generación de empleo en estos momentos por las empresas instaladas en Aguilar de Campoo, de forma más importante por Gullón, agudiza en mayor medida esta demanda. A nadie se le escapa, o al menos no debería escapársele, que la construcción de vivienda ha crecido notablemente, son más de 100 licencias anuales las que se han venido concediendo, pero está lejos de ser suficiente. Otro de los retos es el de mantener, de forma firme, el desarrollo económico y buscar líneas de trabajo para la diversificación de la economía local, no podemos ser un 'monocultivo', pues aprovechar nuestro potencial turístico, afianzado en el rico patrimonio cultural y natural que poseemos, asegura una importante línea de desarrollo económico que pasa por una oferta importante y de calidad en la restauración, la hostelería, el comercio. Tampoco podemos olvidar la continua demanda de infraestructuras, vitales para Aguilar de Campoo, como la A-73 y la línea del tren de Alta Velocidad, que además de facilitar las comunicaciones a los residentes serán un importante foco de atracción y asentamiento de población. Desde el Ayuntamiento trabajamos de forma intensa, y buscamos el apoyo de otras Administraciones; la Junta de Castilla y León, que ha comprometido y está desarrollando un Plan Regional de Vivienda, novedoso y muy ambicioso, con la construcción de más de 800 viviendas en la Vega de Las Claras, a lo que hay que añadir las 35 viviendas de protección oficial que ha construido en estos cuatro últimos años. La Diputación de Palencia, siempre receptiva y sensible en su compromiso con los municipios en el ámbito de las inversiones, en el patrimonio natural y con infraestructuras, que permitirán la potenciación de atractivos turísticos como el Geoparque, las rutas, o incluso el carril bici y peatonal, hasta la playa del pantano. Desde el Gobierno central esperamos una respuesta positiva y sensible a que se culminen los proyectos pendientes: carril bici hasta Gullón y Vida, la A-73 y el Tren de Alta Velocidad, pues las reuniones con los técnicos están siendo fluidas y lo que necesitamos es que la decisión política sea firme y se comprometa con nuestro municipio. Son muchos los retos, además de estos, pero tampoco quiero alargarme en exceso.

–¿Cuáles son los proyectos más importantes que se están desarrollando en Aguilar de Campoo? ¿Cómo se financian estos proyectos y qué recursos se están utilizando?

–Como comenté anteriormente, uno de los proyectos más importantes es el Plan Regional de Vivienda, un proyecto ambicioso y comprometido, que busca dar respuesta a la demanda de vivienda, tanto pública como privada. La Junta de Castilla y León está desarrollando este proyecto con diligencia y compromiso. También confiamos en que en breve tiempo, el centro de recepción de visitantes del Geoparque y Casa de Covalagua y las Tuerces pueda abrir sus puertas pues están ultimándose el proyecto museístico y los espacios de exposición y salas de usos múltiples en colaboración con la Diputación y la Junta. Ya están iniciadas, las obras del Carril Bici-Peatonal a la playa del Pantano. Nuestro flamante Centro de Salud está en funcionamiento y ampliando su oferta de prestación de servicios, algo muy importante para todos los vecinos de la zona. Tenemos en marcha el Espacio Residencial de Rehabilitación Programada, que permitirá inversiones en los edificios del Conjunto Histórico, confío en que los vecinos vean lo que supone esa gran oportunidad para recuperar un espacio referente de nuestra villa. En breve, la Guardia Civil instalará sus oficinas en el antiguo centro de Salud, algo muy importante para todos, pues supone unas condiciones de espacio adecuadas y muy necesarias, y la ampliación de los servicios que prestan. En definitiva, repercutirá en nuestra seguridad, y en la prestación de servicios. Estamos trabajando intensamente en la adquisición de los terrenos de Huerta Varona, para disponer de suelo y poder ejecutar una vía de circulación rodada fundamental para desahogar el tráfico de la avenida Constitución. Estos son solo algunos de todos esos proyectos que tenemos en marcha o en los que estamos trabajando, pero son muchos los que hay y la transformación total de nuestra villa.

–¿Qué impacto cree que han tenido los proyectos en la calidad de vida de los habitantes?

–Todos los proyectos que se han realizado o que están en marcha tienen el claro objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Aguilar de Campoo y ofrecer un lugar con calidad de vida a todos los que lo deseen. Estoy segura de que el impacto ha sido muy positivo y se irá incrementando, a medida que vayamos culminando todos los proyectos que tenemos en marcha, o por comenzar. Aguilar de Campoo es un lugar excepcional para vivir y disfrutar, nos ofrece la calidad de vida del medio rural y la cercanía a zonas urbanas de forma fácil y desahogada. La A-73 y el Tren de Alta velocidad vendrán a culminar todo ello.

PROGRAMA

Viernes 20 de junio:

19:00 h. Escuela de Música de Aguilar de Campoo. (Cine Amor)

Sábado 21 de junio:

10:00 h. Campeonato de tiro al plato.

17:00 y 18:00 h. Semifinales Copa San Juan de fútbol-sala.

18:30 h. Torneo fútbol veteranos 20:00 h. Teatro: 'Nada es lo que parece'.

Durante toda la jornada se celebrará el Día de la Música con actuaciones por las calles.

Domingo 22 de junio:

09:00 h. XXXVIII Marcha cicloturista Alberto Fernández.13:00 h. VIII Descenso Internacional de Cámaras por el Pisuerga.17:00 h. Campeonato de tuta.18:30 h. Pregón de Carlos González. Presentación Damas Castellanas, actuación de Alborada y Dulzapiteros de Aguilar.20:00 h. Concierto de Alberto 'El Joyero de Joyanca'.

Lunes 23 de junio:

19:00 h. Pequeño encierro.20:00 h. Concierto: Mala Infancia.22:30 h. Concentración de peñas y pasacalles con Charanguilar.23:30 h. Pregón peñista. Cohetón de San Juan y entrega de antorchas. Desfile hasta la hoguera acompañados por Batucada Samba Soon y Charanguilar.

00:00 h. Encendido y jolgorio en la Hoguera de San Juan.01:15 h. Orquesta Pikante.

Martes 24 de junio:

12:00 h. Procesión de San Juan. Solemne Misa

12:00 h. Campeonato de rana.12:30 h. Salida de gigantes y cabezudos con Charanguilar.14:00 h. Vermut, con Irade.18:00 h. Salida de cabezudos.19:00 h. Bocadillo autóctono.20:00 h. Exhibición de zumba.

21:30 h. Orquesta Malassia.

Miércoles 25 de junio:

Día infantil

11:30 a 14:00 y 17:00 a 18:30 h. Parque infantil con hinchables.20:00 h. Exhibición de baile.

Jueves 26 de junio:

10:00 a 14:00 h. Basket 3x3.13:00 h. Concurso de tortillas y vino español. Hogar del jubilado.19:00 h. Concierto de Julián.

19:00 h. Pancetada y DJ para peñas.

Viernes 27 de junio:

12:00 h. Campeonatos de voleibol y fútbol playa.19:00 h. Morcillada.21:00 h. Alberto Cagigal.22:00 h. Pasabares con charanga Contratiempo.00:00 h. Macro disco Revolution Experience.

Sábado 28 de junio:

10:00 h. XI Concurso de Ollas Ferroviarias.11:00 h. Exhibición de tiro con arco. Todo el día tren infantil.

12:30 h. Salida de cabezudos.

13:30 h. Vermut con Soniké.15:30 h. II Encuentro de Danzas Urbanas In Da Show Festival.18:30 h. Urban Show.

19:00 h. Bollo preñado.

20:00 h. Pasabares con Parranda.

22:45 h. Fuegos artificiales.

23:00 h. Grupo Da Igual.

01:30 h. Sesión de Djs con Movida Promovida.

Domingo 29 de junio:

Tren infantil durante todo el día. 09:00 h. Amanecer peñista.

11:00-18:00 h. Taller de radio.12:00 h. Concurso de rana.

12:30 h. Salida de gigantes y cabezudos.

13:30 h. Grupo de jotas Alborada con Dulzapiteros.

14:00 h. Vermut con Sara Bureba.

15:00 h. Comida de peñas.

18:00 h. Salida de cabezudos.

20:30 y 23:30 h. Nebraska.

22:00 h. Concierto homenaje a nuestras peñas. Isabel Aaiún.

02:00 h. Macrodisco Sounland.

Lunes 30 de junio:

13:00 h. Fiesta de la espuma.

13:45 h. Vermut con Sergio Tineo.

17:00 h. Gymkana familiar.19:00 h. Fiesta Holly.

20:00 h. Directo Cover Rock 60, 70, 80 y 90.