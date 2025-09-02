Adjudicada la redacción de 31 planes municipales de actuación ante incendios La actuación, que cuenta con un presupuesto de cerca de 60.500 euros, se desarrolla en el marco del proyecto Bosque modelo

El Norte Palencia Martes, 2 de septiembre 2025, 19:08

La Diputación de Palencia adjudicó a la empresa Zenit Ingeniería y Consultoría, con sede en la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato, la redacción de 31 planes municipales de actuación ante emergencias por incendios forestales, con un importe total de 60.475 euros.

Según informó la Diputación de Palencia, el contrato se ha dividido en dos lotes con un presupuesto de adjudicación de 30.237 euros cada uno, teniendo en cuenta criterios geográficos y de homogeneidad de masas forestales.

El contrato permitirá así dotar a 31 municipios de la provincia de Palencia de herramientas avanzadas para la prevención, preparación y respuesta ante los incendios forestales, reforzando la seguridad de la población y la protección del entorno natural.

Esta actuación se enmarca en el proyecto 'Bosque modelo' de Palencia, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation.

Los planes, que deberán entregarse en un plazo de tres meses, permitirán a los municipios disponer de una herramienta estratégica para la prevención, coordinación y respuesta ante incendios forestales, integrando sus recursos locales con los del Plan Infocal de la Junta de Castilla y León.

Las actuaciones que se incluyen en cada uno de los 31 planes tienen como objetivo asegurar que cada municipio esté preparado para actuar de forma rápida, coordinada y eficiente ante la amenaza de un incendio forestal, protegiendo tanto a las personas como al entorno natural.