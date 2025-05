Abonados al triunfo en las leguas de Palencia

Grijota ha sido el escenario de la primera prueba del circuito Palencia Legua a Legua 2025 con la participación de más de 650 corredores entre ... la prueba absoluta y las categorías infantiles. La localidad palentina acogió la salida y meta de la prueba en la Plaza Mayor, con un recorrido íntegramente urbano de 5.600 metros llanos, para el disfrute de todos los participantes. Las condiciones climáticas acompañaron en una jornada donde las previsiones no eras ideales, factor que pudo reducir ligeramente la participación. La lluvia no hizo acto de presencia y los corredores disfrutaron de una temperatura ideal para la prueba. En lo deportivo, Javier García del Barrio y Sara García Domingo fueron los vencedores de la carrera, convirtiéndose en los primeros líderes provisionales de esta decimoquinta edición del circuito. Misma posición en la que terminaron la pasada edición, dado que ambos fueron los ganadores de la clasificación general y de todas las pruebas que se disputaron.

La cita comenzó a las 11:00 horas con la salida de los atletas de la prueba absoluta. El pistoletazo inicial dio paso a una prueba gobernada de principio a fin en categoría masculina por Javier García del Barrio. El corredor palentino --de Becerril del Carpio- arrasó con un intenso ritmo que le permitió cruzar en solitario la línea de meta en las dos vueltas del recorrido. Terminó deteniendo en crono en 17:18, con casi un minuto de distancia sobre David Morante (18:08), que fue segundo. El podio lo completó en tercera posición Gonzalo Cantero (18:21).

«La idea era salir a hacer una carrera rápida. No estaba David García Catalina, que suele ser uno de los principales rivales por la victoria. Quería salir rápido para probarme y verme en ritmos bajos. Me ha costado un poco, pero lo importante era disfrutar la prueba. Mi idea es correr las cuatro pruebas como el año pasado y poder optar a la clasificación general del circuito», señaló Javier García del Barrio.

En la categoría femenina, más de lo mismo. Sara García dominó por completo la carrera con un ritmo muy alto desde el inicio. La corredora palentina arrasó en el circuito de Grijota, sin dejar opción a ninguna de sus rivales por el triunfo. Sara terminó parando el crono en 20:25, también con casi un minuto de diferencia sobre Cristiana Rozas (21:17), que logró superar en la última vuelta a Noelia Acero (21:32), terminando finalmente ambas segunda y tercera respectivamente.

«Era una de las leguas que más me gusta al tener algo de subida. Aunque sean cortas, te hace ser más explosivo. Este año no he venido para preparar las Leguas porque ni siquiera sé si voy a poder correr las cuatro. He salido desde el inicio a disfrutar y a darlo todo. Tengo el Campeonato de España de Media Maratón la próxima semana y el nacional de Trail que también coincide en esas fechas, entonces decidiré esta semana sobre el calendario», afirmó Sara García.

Una vez finalizada la prueba absoluta se celebraron las carreras infantiles, también con una alta participación, lo que contribuyó a un ambiente deportivo y familiar en toda la localidad. Los más pequeños disfrutaron por las calles de Grijota en un circuito adaptado para disfrutar de este Legua a Legua.

La organización mantuvo la estructura habitual del circuito, con premios para los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo, además de un sorteo de regalos entre todos los participantes, en el que se repartieron productos de la tierra y material deportivo.

El circuito Palencia Legua a Legua, que celebra este año su decimoquinta edición y está considerado como una de las citas más relevantes del calendario popular autonómico, continuará su camino el próximo 25 de mayo en Aguilar de Campoo. Segunda cita del circuito antes de afrontar las dos últimas durante el mes de junio.