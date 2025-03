Lucas Hernández y Sara García se imponen en la carrera reina del X Trail Castillo de Íscar

C. C.

Enmarcado en la programación festiva en honor a San José la tarde de este sábado tenía lugar por las calles de la villa carpintera, los senderos sobre las laderas de la loma sobre la que se asienta la histórica edificación y la red de caminos del monte de paramera la decima edición del Trail Castillo de Íscar con la participación de cerca de 240 de corredores de ambos sexos de las categorías sub-16, sub-18, sénior y Máster A, B, C y D procedentes de casi una treintena de municipios de la provincia vallisoletana, pero también llegados desde diferentes municipios de las otras ocho provincias de la comunidad castellano y leonesa, además de las de Asturias, Badajoz, Madrid y Sevilla.

Carrera de resistencia, organizada por el Club Atletas Tierras de Pinares, con la colaboración del Ayuntamiento de Íscar, la Cofradía de San José, la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil y el patrocinio de un sinnúmero de empresas y establecimientos, que concito la atención de numerosos vecinos para contemplar el paso de los corredores a lo largo de un trazado de cada una de las tres carreras de que consto: la reina de 15,5 kilómetros con 550 metros de desnivel positivo en la que tomaron la salida más de más de 120 corredores, otra más suave para los más avezados y sub-18 de 7,5 kilómetros con 300 metros también de desnivel positivo con un centenar de participantes, y por ultimo una para corredores sub-16 (cadetes) de 4,5 kilómetros y 200 metros de desnivel positivo, con una docena de atletas, todas ellas incluidas en el calendario de la Federación Territorial de Atletismo y que forman parte del III Circuito de Trail Running de Castilla y León.

Prueba, con un duro ascenso 'rompe piernas' desde su inicio en el centro multiusos (plaza de toros cubierta) hasta coronar el altozano donde se asienta la fortaleza medieval, común para las tres carreras, con entrada y salida al patio de armas, en la que se impuso en la de mayor trazado el corredor salmantino de Carpihuelo Máster A del Club Atletas Veteranos de Salamanca, Lucas Hernández Sesma, marcando un crono de 1 hora, 12 minutos y 12 segundos; en segunda posición se clasificó el Máster B local del club organizador aunque afincado en la vecina localidad segoviana de Mata de Cuellar ganado de la anterior edición, Guillermo Sánchez Ledo; y en tercer lugar el también Máster B segoviano del Club Deportivo Solorunners Valladolid, Chus Álvarez Rodríguez. Mientras que en féminas el triunfo fue para la sénior palentina del Club Atletismo Albacete-Diputación, Sara García Domingo, decimotercera en la general marcando un tiempo de 1 hora, 20 minutos y 43 segundos; en segundo lugar lo hizo la también sénior toresana Lara de Castro Casares del Club Deportivo Zamora-Correadarsa ganadora de la última edición Lara de Castro Casares; y en tercer lugar la Máster A iscariense del Club Atletas Tierra de Pinares, Rebeca Merlo Pérez.

Por categorías también premiados los sénior Víctor Borges Ramos del Club Atletismo New Runners y Beatriz Hernández Moreda del Atletas Veteranos de Salamanca; los Máster A los locales Jorge Arranz Perdiguero y Cristina Prieto Esteban; los Máster B Javier Blanco Fariñas del Trail Running Zaratán y la local Susana Vicente Montero; los Máster C el independiente megezano Cayo Herrero Sanz y Ana Temprano Piñeiro del GM Cimas; y el Máster D Francisco Javier Olmedo Serrano del citado club zarateño. Y como mejores locales Jorge Arranz Perdiguero, Miguel Ángel González Herrero, Miguel Sanz Virseda, Rebeca Merlo Pérez y Cristina Prieto Esteban.

Corredor sub-16 primer clasificado en la carrera de 4,5 kilómetros culminando el descenso.

En la carrera de 7,5 kilómetros, en hombres la primera posición fue para el sénior abulense del Ecosport Ávila, Javier García Méndez, que acabo con un tiempo de 34 minutos y 26 segundos; la segunda para el también sénior megezano en las filas del Vino de Toro-Caja Rural, Alejandro Carabias Herrero; y la tercera para el Máster B vallisoletano también en las filas del Vino de Toro-Caja Rural, Javier Bravo Diez. Por lo que se refiere a las mujeres la primera en entrar en línea de meta, siendo vigésima en la general, fue Sub18 palentina de Aguilar de Campoo del Club Puentecillas; Daniela Robles Postigo, marcando como tiempo 44 minutos y 33 segundos; tras ella lo hizo la también Sub18 leonesa de Val de San Lorenzo del Astorga Running, María Domínguez Ibáñez; y después la Máster B portillana del Triatlón Bomberos Valladolid, Miriam Delgado García.

Por categorías en esta carrera fueron premiados los sub-18 Andrés Pelayo Salgado del Universidad de Burgos y Naroa Arribas Cavia del Imagen FDR; los sénior Juanjo Blanco y Lucia Lorenzo Crespo; los Máster A Santiago González Gil y Mayte Sancho Baeza del Atletismo Cuellar; los Máster B Fernando Merino Tome del Club Atletas Tierra de Pinares y Raquel Recio Polo; los Máster C Fernando Gómez Yenes y Ana Isabel Gómez Conde; y los Máster D Juan Carlos Fernández Conde de Íscar y Teresa Ortega García del Club Fuensaldaña. Y como mejores locales Eduardo Sanguino García, Jaime Plaza Alcalde, Mario Muñoz Sanz, Sara Ortega Martín, Pilar Villa Cabrero y María Gutiérrez Sánchez.

Por lo que se refiere la carrera de 4,5 kilómetros para corredores sub-16, el pódium estuvo encabezado por el vallisoletano de Simancas en la filas del Vicky Foods Athletics, Bruno Llorente Estébanez marcando un crono de 21 minutos y 41 segundos; seguido en segunda y tercera posición por los portillanos Daniel Sanz Vicario del Club Ojanco y Mario Álvarez Bachiller. En féminas subió a lo más alto del cajón como primera clasificada con un crono de 28 minutos y 27 segundos las leones de Torre del Val en las fila del Benavente Atletismo, Laura Maniega Martínez; seguida de la burgalesa del Imagen FDR, María Villegas Temiño y la local Roxana Ramba.

Como complemento a las tres citadas carreras mayores, como ya es costumbre en el Trail Castillo de Íscar tuvo lugar, pero por el trazado urbano en la calle Palomares, con línea de salida y meta desde el centro multiusos, una Mini Milla para atletas de las categorías Sub 14 (2012-2013), Sub 12 (2014-2015), Sub 10 (2016-17), Sub 08 (2018-2019) y Sub 06 (2020-2024) en la que participaron casi otro centenar de chavales de de ambos sexos.

