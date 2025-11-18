9.951 compras con un valor medio de 43 euros en la Cuenta Consumo

La Cuenta Consumo Palencia, que se ha desarrollado entre el 20 de octubre y el 16 de noviembre, ha registrado un total de 9.951 ... compras, con un valor medio de 43,29 euros, realizadas a través del monedero digital de la aplicación. En total, 9.993 usuarios han participado en esta nueva edición, impulsada por el Ayuntamiento de Palencia y la Asociación Palencia Abierta, con 5.454 recargas con una media de 77,56 euros.

La campaña para fomentar el comercio de proximidad ha contando en esta ocasión con 252 empresas validadas. En esta ocasión, el presupuesto inicial de 500.000 euros, 100.000 que aportaba el Consistorio y los 400.000 restantes por parte de los usuarios, ya que por cada 80 euros que ponía el cliente, se añadían 20 euros más de los fondos municipales, se agotó en ocho días (se terminó a las 00.01 horas del octavo).

El Ayuntamiento y Palencia Abierta, que ya ha pagado a los establecimientos y llevado a cabo las devoluciones, han hecho un balance muy satisfactorio del cierre de la última edición de Cuenta Consumo Palencia, «una campaña que vuelve a demostrar su capacidad para impulsar el comercio de proximidad y movilizar a miles de consumidores». Además, han agradecido la excelente respuesta tanto de los establecimientos participantes como de los usuarios de esta iniciativa.