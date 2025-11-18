El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Viandantes por la Calle Mayor con bolsas de distinstos comercios. Marta Moras
Palencia

9.951 compras con un valor medio de 43 euros en la Cuenta Consumo

La última edición de la campaña que fomenta las ventas en las tiendas de proximidad acumuló 5.454 recargas

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

La Cuenta Consumo Palencia, que se ha desarrollado entre el 20 de octubre y el 16 de noviembre, ha registrado un total de 9.951 ... compras, con un valor medio de 43,29 euros, realizadas a través del monedero digital de la aplicación. En total, 9.993 usuarios han participado en esta nueva edición, impulsada por el Ayuntamiento de Palencia y la Asociación Palencia Abierta, con 5.454 recargas con una media de 77,56 euros.

