El 97,3% de los 6.436 análisis de calidad del agua para el consumo de 2024 fueron aptos

Conocer la calidad del agua que se consume en Castilla y León está enmarcado dentro del Plan Estadístico de Castilla y León, que recoge los ... datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad de la Junta y el SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo) sobre las zonas de abastecimiento, las infraestructuras y las aguas abastecidas. El informe de 2024 arroja el dato de que el 97,7% de los 75.653 boletines que analizaron el agua el año pasado en la región obtuvieron como resultado el apto para el consumo, con un total de 73.950 análisis positivos, mientras que únicamente el 2,3% restante fue no apto (1.703).

Palencia registró 6.264 boletines calificados como aptos para el consumo y 172 como no aptos, lo que representa el 97,3%. En el resto de provincias, destaca Zamora, ya que fue la que registró el mayor número de aptos, con 13.577, así como el menor número de pruebas deficientes, con 68, con el 99,5% de análisis aptos. Le sigue León con 11.489 análisis positivos; Ávila, con 9.593; Burgos, con 8.480; y Salamanca, con 8.257. Tras ellas se encuentra Valladolid (6.578), Segovia (5.106) y, en última posición, Soria (4.606).

Por el contrario, las provincias que acumularon más análisis no aptos fueron Salamanca, con 355; Ávila (276); Burgos (235); Segovia (231); León (132): Soria (129); Valladolid (105) y Zamora, como ya se dijo, con tan solo 68 pruebas negativas.

El agua se considera apta para el consumo cuando no contiene ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana.

El estudio de las aguas de consumo humano en Castilla y León también incluye la vigilancia rutinaria de la desinfección de dichas aguas por medio de la cloración. En la comunidad se realizaron durante el año 2024 un total de 11.782 determinaciones de cloro libre residual. El 98,6% han sido clorimetrías iniciales y sólo el 1,4% han sido clorimetrías de seguimiento, que corresponden a las que dan como resultado una clorimetría negativa y tienen que someterse a una revisión en menos de siete días.

Palencia contabilizó un total de 1.148 el año pasado, siendo tan solo 4 de ellas de seguimiento. La provincia que más clorimetrías acumuló fue León con 2.686 (102 de seguimiento), seguida de Burgos (1.879) y Zamora (1.181). Al final de la tabla, las que menos clorimetrías realizaron fueron Segovia (767) y Valladolid (847).

Otro de los estudios sobre la calidad del agua de consumo humano se centra en los contaminantes químicos de origen geológico de las aguas brutas de las captaciones subterráneas de Castilla y León. Cuando se detecta concentraciones de contaminantes superiores al valor paramétrico establecido en el Real Decreto 3/2023, se fija la vigilancia de las redes. Así, en el año 2024 se realizaron un total de 6.759 determinaciones analíticas en captaciones y 1.534 en redes. El objetivo se centraba en el hierro, arsénico, nitrato, manganeso, cadmio, cobre, cromo, plomo, aluminio, vanadio, fluoruros, cloruros, sulfatos, sodio, calcio, magnesio, potasio y conductividad.

El informe explica que este tipo de contaminación presenta características singulares que condicionan su vigilancia. No se pueden tomar medidas 'a priori' para rebajar la concentración y solamente el posterior tratamiento es capaz de eliminar o disminuir la concentración de dichos contaminantes. Argumentan también que la contaminación suele ser muy constante en el tiempo y no es necesario, para la vigilancia del agua bruta, efectuar numerosas analíticas.

Por provincia, en Soria y León son los territorios donde se han realizado el mayor número de análisis en captaciones, el 25,1% y 21,0% respectivamente del total de este tipo realizadas en la comunidad. Y con respecto a las determinaciones analíticas en redes, han representado el 18,5%, realizándose en Soria más del 30% del total de Castilla y León.

Los análisis totales de captaciones efectuados en Palencia el año pasado se sitúan en 229, siendo la cifra más baja de toda la región, seguida la provincia de Valladolid, con 276 y Salamanca (327). Con respecto a las determinaciones analíticas en redes, el dato asciende hasta las 119.

De las 459 redes de distribución muestreadas en el año 2024, se han registrado 150 incumplimientos de aptitud (agua no apta). En el 67,3% de las determinaciones de redes, el agua resultó ser apta para consumo y un 32,7% registraron incumplimientos de aptitud (agua no apta).

Burgos y Soria fueron las provincias con mayor número de incumplimientos con 37 y 24, respectivamente. En Palencia, se analizaron un total de 31 redes de distribución, de las que casi la mitad dieron como agua no apta (15). También fue necesario tomar muestras de aguas de consumo de aquellas zonas de abastecimiento cuyo aporte procede de aguas superficiales, que en determinadas circunstancias podían encontrarse eutrofizadas por el aumento de nutrientes en el agua. En el Laboratorio de Salud Pública de Soria se analizaron los parámetros indicados y cuando se superaba el valor de 1 μg/l se consideraba un incumplimiento de aptitud, lo que quiere decir que el agua se calificaba como no apta para el consumo. En 2024 no se produjo ninguna superación de los límites paramétricos de microcistinas en las 55 muestras de aguas de consumo analizadas.

De las muestras totales de la comunidad, en Segovia se llevaron a cabo la mayoría (12), seguida de Salamanca (10), Ávila, León y Zamora (9). La provincias en las que se realizaron menor número de muestras fue Burgos, donde no se hizo ninguna; seguida de Palencia, con tan solo 1, Valladolid (2) y Soria (3).