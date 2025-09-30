37.700 euros de ayudas a la natalidad entre 71 familias de la provincia La Diputación publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 17 de septiembre la tercera resolución

El Norte Palencia
Martes, 30 de septiembre 2025

La Diputación de Palencia publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 17 de septiembre la tercera resolución de ayudas para fomentar la natalidad, distribuyendo 37.750 euros entre 71 familias del medio rural. Esta convocatoria se suma a las dos anteriores de 2025, que beneficiaron a 70 familias con 38.000 euros en abril y a 50 familias con 24.000 euros, alcanzando un total de 191 familias apoyadas con 99.750 euros este año.

Con una dotación presupuestaria total de 160.000 euros, esta línea de ayudas se resuelve en cuatro convocatorias parciales. En 2024, 225 familias recibieron la totalidad de los 160.000 euros asignados. En la última década, el presupuesto para estas ayudas ha crecido un 357%, destacando su importancia para el desarrollo rural.

Las ayudas, dirigidas a progenitores o adoptantes de niños nacidos o adoptados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, oscilan entre 50 y 900 euros, según las aportaciones de cada ayuntamiento. Además, se incrementan en un 25% para el segundo hijo y en un 50% para el tercero o sucesivos.

Excepcionalmente, se admiten solicitudes de nacimientos o adopciones de la convocatoria anterior si la ayuda municipal se resolvió después del 1 de noviembre de 2024 y no se recibió apoyo de la Diputación de Palencia en 2024. El procedimiento de concesión es directo, requiriendo solo la presentación de la solicitud y la documentación que acredite los requisitos.