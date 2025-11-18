1.850 euros para los mejores escaparates navideños de Palencia Los establecimientos interesados en participar en el concurso puede inscribirse hasta el 2 de diciembre

El Norte Palencia Martes, 18 de noviembre 2025, 18:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, dentro de la campaña de Navidad y continuando con el plan de dinamización, fomento e impulso del pequeño y mediano comercio de la ciudad, convoca el Concurso de Escaparates Navideños 2025-2026 con 1.850 euros premios y un plazo de inscripción que finaliza el próximo 2 de diciembre a las 14:00 horas.

Se trata de un concurso cuyo principal objetivo es promover la creatividad, premiando a los escaparates navideños con mejor decoración y que infundan un mayor ambiente festivo, fomentando actuaciones de promoción y animación que atraigan al público a visitar los negocios de la ciudad en esta época, de forma que sean atractivos a los visitantes, y se visualice la calidad de sus productos y servicios a través de esta campaña.

Todos los establecimientos abiertos al público en Palencia, independientemente de su sector, pueden participar de forma gratuita. Para ello, deberán inscribirse con el modelo normalizado de instancia general en el registro del Ayuntamiento, ubicado en la calle Mayor, 7 (edificio de Agustinas Canónigas), en la sede electrónica del Ayuntamiento o a través del correo electrónico comercio@aytopalencia.es, indicando el nombre del propietario y NIF del establecimiento que presenta, el nombre del escaparatista, el título del comercio y ramo al que pertenece, la ubicación del mismo, teléfonos de contacto y email.

Los establecimientos participantes deberán exponer su escaparate con ambientación navideña como mínimo del 5 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, ambos inclusive. Asimismo, deberán estar iluminados hasta las 21:00 horas durante el mencionado periodo de exposición. El jurado especializado en diseño valorará las propuestas según criterios de originalidad, montaje, estética, ambientación navideña y atractivo comercial.

Respecto a los premios, cabe señalar que se concederá un primer premio de 800 euros, un segundo premio de 300 euros, un tercer premio de 200 euros y una mención especial de 150 euros. Asimismo, habrá un premio especial que otorgará el público por importe de 200 euros y un premio a la dedicación y esfuerzo empleado en el escaparate, dotado con 200 euros.

Para resolver dudas o ampliar información, los interesados pueden contactar con la Agencia de Desarrollo Local en el teléfono 979 706430, dirigirse a la oficina ubicada en la Plaza de la Inmaculada, 8, o escribir a comercio@aytopalencia.es

Desde el Ayuntamiento de Palencia se anima a todos los comercios a unirse al espíritu navideño y convertir sus escaparates en un atractivo para toda la ciudad.