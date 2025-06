A sus órdenes, mister Trump

Comenta Compartir

El militar de más alto grado con el que he tenido un cierto trato fue el teniente general Guillermo Quintana Lacaci. Con lo cierto trato ... me refiero a aquellas noches en el Cuartel General del Ejército, en la madrileña plaza de Cibeles, cuando él pasaba junto a mi puesto de guardia: A la orden de vuecencia, mi general. Sin novedad. Le gustaba pasear por los jardines, a veces muy de madrugada. Acaso dormía mal, andaba España revuelta cuando empezaban los ochenta. En el 23 F, cumplió. Poco después, ETA le pegó varios tiros, le mató. Me acuerdo de aquel a la orden de vuecencia porque me imagino a los asistentes a la Cumbre de la OTAN, que se celebra en La Haya mientras escribo, saludando a Trump a su llegada. La máxima preocupación de esa cumbre es no enfadar a Trump, no vaya a ser que vuelva a su avión y les mande a todos a tomar por el culo. ¿A nadie le sorprendería, verdad? En esas estamos, ese individuo gobierna el mundo.

Como usted diga, mister president, cabecearán todos. En labios de Marilyn sonaba mejor que en los Rutte, los de Orbán o los de Starmer. Quiere Trump que nos gastemos los dineros en comprarle armas, que lleguemos al 5% del PIB. ¿Y para qué, señor Trump? Parece una pregunta lógica, pero nadie se la va a hacer. ¿Para defendernos de Rusia? No abrirán el pico porque están acojonados, mucho más que aquel chaval que daba las novedades al Capitán general. Firmen y callen y feliciténme por el alto el fuego entre Israel e Irán. Yo soy el Gran Negociador, el genio de la estrategia. Ucrania, ni tocarla; Putin, ni mencionarle, que su amistad me interesa más que la de ustedes, peleles.

