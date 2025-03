Los huevos de Trump

No vamos a decir, Dios nos libre, que los votantes estadounidenses han elegido a Trump para que expulse a los emigrantes con grilletes en los ... pies hacia el Salvador, a sus cárceles dignas del Infierno de Dante. Ni para permitir que Putin invada y masacre a Ucrania a su gusto. Ni para apoyar a Netanyahu y su genocidio en Gaza. Ni para destruir todas las alianzas que Occidente ha forjado a lo largo de más de setenta años. Ni para anexionarse Canadá ni Groenlandia, ni para entablar una guerra comercial de imprevisibles consecuencias. Ni para demostrar que, en realidad, es un vendedor charlatán de coches de segunda mano que convierte la Casa Blanca en un concesionario de Tesla. Ni para ninguna de las barbaridades que puedan ocurrírsele ni para que ponga en peligro la democracia americana.

Pero no les sorprende nada, no se extrañan ante ese comportamiento. Mil muertos palestinos o ucranianos más o menos no le quitan el sueño al votante de Virginia o de Texas. La barbarie no le mandará a la calle. Pero sí perderá el puesto si no bajen los huevos, si la vida no deja de encarecerse. Para eso le eligieron. Él cree que le han designado para hacer a América grande, qué será eso. Que Dios mismo le ha salvado de un atentado. Que es más grande que Whashington o Jefferson. Idioteces de psicópata. Si la vida no deja de subir, si los huevos y las patatas no se abaratan, los votantes le quitarán el poder como a un niño tocapelotas le quitan su juguete nuevo. Los presidentes, mucho más aquellos que esconden un dictador en su interior, olvidan la verdadera naturaleza del mandato que le otorgan. Y Trump, en realidad, es un huevero.