El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un grupo de falangistas durante una manifestación para conmemorar el 20-N, en Madrid. EP

La camisa nueva y el tiro en la nuca, grandes soluciones

«Me temo que esos chavales, que nunca vivieron la dictadura y que ahora la reclaman, necesitarán algo más que guerreros de terracota para la vida que les acerca»

Tomás Val

Tomás Val

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:01

Comenta

Más veces de las que pensamos nos buscamos la ruina creyendo encontrar la solución a nuestros problemas. El error es antiguo, tan viejo como el ... mundo. El primer emperador chino, Qin Shi Huang, quería, como Trump, como Putin, como Xi Jinping, eternizarse. Hay egos que desafían al tiempo. Los que creen en el Más Allá saben de eso. Como no quería morirse, Qin ordenó la búsqueda generalizada de pócimas que desactivaran a la muerte. Y, por si eso no funcionaba, también decretó la creación de miles de guerreros de terracota, un ejército para que lo protegiera en el otro mundo. El emperador murió a los cuarenta y tantos años, parece ser que envenenado por el mercurio de algún tratamiento anti-age. Pienso en él, en Qin Shi, cuando veo, desde mi ventana, a unos cuantos cientos de chavales cantando el Cara al Sol, dando Vivas a la Falange y reclamando el tiro en la nuca para Sánchez. Hay gente que, desde otras ventanas, aplaude el espectáculo. Pedro Sánchez, hijo de puta. Pedro Sánchez, tiro en la nuca, gritan mientras ondean banderas con águilas de naftalina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  6. 6 Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia
  7. 7 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  8. 8

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  9. 9 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  10. 10

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La camisa nueva y el tiro en la nuca, grandes soluciones

La camisa nueva y el tiro en la nuca, grandes soluciones