Un ejemplar de las memorias del rey emérito Juan Carlos I. Efe

Su amor, el de ustedes, es el que justifica sus vidas

«Nuestro poder es omnímodo, casi divino, aunque nuestras vidas no merezcan mucho la pena»

Tomás Val

Tomás Val

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:00

Tenemos la sensación, más que fundada, de que somos una mierda, poco más que ese bulto necesario para que el mundo siga habitado. El hombre ... nace, muere y no es feliz, que dice el Calígula de Camus. Nos ignoran, nos engañan, nos explotan, nos utilizan… Sabemos que existen otras vidas –pero son muy caras (risas)– y solo las vislumbramos a través de las revistas, de películas, de las memorias que escriben los poderosos al sentirse morir. Memorias que no son memorias, sino súplicas de aceptación, ruegos de amistad, justificaciones. Porque lo cierto, lo único cierto, es que los poderosos no son nada sin nosotros; que esos reyes que vemos, políticos, millonarios, cortesanas, artistas…, lo único que quieren es nuestro amor, nuestra admiración. Para toda esa gente, el pueblo, usted y yo, es quien otorga la felicidad, quien da legitimidad a sus vidas. Todo poder ilegitimo –que se lo pregunten a Napoleón, a Augusto, a muchos– anhela, por encima de todo, ser reconocido por el poder legítimo. Plaudite, cives, aplaudid, ciudadanos, solicitó Octavio en su lecho de muerte. 'Reconciliación', titula Juan Carlos I sus Memorias. Sabe que el trágico destino de los reyes Borbones es morir fuera de España, lejos de la gente que da sentido a sus vidas. Si estuviéramos en el siglo XVI o XVII, Juan Carlos cruzaría la frontera con un ejército extranjero, destronaría a Felipe, ejecutaría a Leticia y saldría a saludar a la multitud. Pero hoy solo pueden publicar libros como Isabel Preysler o rodar un documental de Netflix para intentar, al menos, que los escuchemos, perdonemos. Nuestro poder es omnímodo, casi divino, aunque nuestras vidas no merezcan mucho la pena.

