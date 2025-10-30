¿Añoraremos a Puigdemont?

Comenta Compartir

El señor Puigdemont –les imagino ya bostezando, tal es el cansancio y el hastío que provocan este señor– retira una vez más su apoyo al gobierno de Sánchez. ... En unos días normales, en una política normal, el actual presidente de gobierno convocaría elecciones lo antes posible. Cerrada definitivamente la posibilidad de sacar adelante unos presupuestos, perdida la mayoría en el Congreso, abocado a la derrota en cuantas votaciones se lleven a cabo en la Cámara Baja, lo más sensato y normal sería llamarnos a las urnas. Y, en un tiempo y una política normales, sería lógico que Puigdemont perdiera buena parte de su apoyo electoral y dejara así de tocar els collons, que podría haber dicho Estanislao Figueras, el presidente que nos mandó a todos a tomar viento.

Nadie pensaría que esa es una mala noticia, quitarnos a Puigdemont de encima, descansar al fin. Pero, desgraciadamente, las Leyes de la Termodinámica son lo único seguro que hay; yo no creo en nada más que en ellas y la segunda Ley dice que todo empeora inexorablemente, que todo se va a la mierda. Los votos que pierda Puigdemont, irán, en buena parte, a Silvia Orriols, el angelito ultra derechista y ultra nacionalista de Alianza Catalana. ¿Se imaginan que el PP necesita sus votos para gobernar? ¿Cómo sería ese triunvirato PP, Vox y Alianza Catalana? Dios nos ampare. Por eso hay que desconfiar de las buenas noticias, no vaya a ser que llegue el día en que añoremos a este hombrecito de Girona tan pesado, tan reiterativo, tan aburrido, tan poca cosa. Maldita segunda Ley de la Termodinámica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Carles Puigdemont