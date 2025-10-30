El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carles Puigdemont. Efe

¿Añoraremos a Puigdemont?

«En unos días normales, en una política normal, el actual presidente de gobierno convocaría elecciones lo antes posible»

Tomás Val

Tomás Val

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:07

Comenta

El señor Puigdemont –les imagino ya bostezando, tal es el cansancio y el hastío que provocan este señor– retira una vez más su apoyo al gobierno de Sánchez. ... En unos días normales, en una política normal, el actual presidente de gobierno convocaría elecciones lo antes posible. Cerrada definitivamente la posibilidad de sacar adelante unos presupuestos, perdida la mayoría en el Congreso, abocado a la derrota en cuantas votaciones se lleven a cabo en la Cámara Baja, lo más sensato y normal sería llamarnos a las urnas. Y, en un tiempo y una política normales, sería lógico que Puigdemont perdiera buena parte de su apoyo electoral y dejara así de tocar els collons, que podría haber dicho Estanislao Figueras, el presidente que nos mandó a todos a tomar viento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

