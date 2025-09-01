El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Espeso
Vidas breves

Un cuaderno ya empezado

«Septiembre es el triunfo de la probabilidad, la probabilidad constatada de que la vida sigue. La experiencia de queno hace falta estrenar un cuaderno nuevo, ni aspirar a que el actual sea por fin el perfecto»

Teresa Sanz Nieto

Teresa Sanz Nieto

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:12

Septiembre nos pilla cansados, porque los veranos ya no son lo que eran. «Descansa», te desean, como si fuera una orden, cuando arañas los días ... de vacaciones. Pero entre el bochorno y los años regresamos con menos barras de vida. El aire fresco se cuela por los tobillos y avisa del cambio de estación. Como dicen, en Castilla hay dos estaciones, la del infierno, que hoy más que nunca es el verano, y la otra. La de poner orden en la casa y esperar las tardes de luz menguante.

