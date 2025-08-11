El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El crucigrama que ordena el mundo

«Cuando la gente está harta de noticias sigue haciendo el crucigrama. Hay bruma, y el crucigrama ofrece lo contrario: precisión»

Teresa Sanz Nieto

Teresa Sanz Nieto

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:29

Al caer la tarde el esqueleto de la estación de autobuses permanece en pie tras las oleadas de viajeros. Los baños portátiles ocupan la parte ... central de la dársena y, con la marquesina destripada, el sol cae implacable sobre los pasajeros. Lo que era la sala de espera, que siempre conocí vieja, está ahora partida por la mitad, cortada por unas vallas de obra poco amistosas. El milagro es que los autobuses siguen saliendo a su hora. El milagro es que la gente espera, como si no pasara nada, como si estuviera en la zona vip climatizada del AVE. A un lado una mujer rellena una revista de pasatiempos. Justo detrás está el antiguo kiosco de prensa. En el mostrador en el que tantas veces agarré una revista para pasar el rato en el autobús a Segovia hoy se apilan bolsas de patatas fritas y de gominolas. En ese mes de agosto de hace treinta años en el que empecé a vivir aquí había varios kioscos en el recorrido hasta casa. Uno en un local de la calle Gabilondo, otro contiguo a mi manzana, uno más pegado a la esquina del trabajo. Conocía el nombre de las personas que los llevaban, compartíamos el saludo cotidiano. En fin, me agarro a los que quedan. Es una costumbre que me gustaría conservar, y no parece fácil. En barrios enteros y en la mayoría de los pueblos ya no hay punto de venta.

