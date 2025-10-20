El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Castañas en un mostrador en una imagen de archivo. El Norte
VIdas breves

Castañas pilongas

«Cada castaña es perfecta en sí misma, redondeada, brillante, con vetas color caoba, como un escritorio antiguo»

Teresa Sanz Nieto

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:20

Thoreau, que consideraba que caminar en plenitud era un arte al alcance de pocos, decía que su ojo estaba educado para descubrir cualquier cosa en ... el suelo, como por ejemplo las castañas. En estos días de otoño perezoso, en los parques de mi barrio se esparcen por decenas castañas, protegidas en su zurrón verde, esa trampa de pinchos que les puso la naturaleza para protegerse. El fruto del castaño de indias es más perfecto y bello que el del castaño «bueno», el comestible. Por El Bierzo ahora apañan castañas, y no se llenarán muchos cubos, entre lo poco que ha llovido y los árboles que se quemaron. Es un fruto indómito, asilvestrado, como puede ser el higo o la cereza; a veces dan mucho, a veces nada. No como la fresa que, con un palmo de tierra y un invernadero, pronto sabrá crecer en Marte.

