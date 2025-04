Dieciocho años después, una prótesis cerebral de inteligencia artificial ha devuelto el habla a una mujer que sufrió un ictus. Y aunque para Alfredo en ... Cinema Paradiso «el progreso siempre llega demasiado tarde», personalmente me genera cierta desconfianza que los avances, como ya ha pasado anteriormente, caigan en las manos interesadas de las élites mundiales.

Según un estudio de Randstad Research, sólo en España, la implantación de la IA destruirá más de 400.000 empleos en la próxima década; el 9,8% de los puestos de trabajo, muchos de ellos cualificados, serán automatizados; y más de dos millones de personas verán cómo su formación y su experiencia serán relevadas por algo más eficiente, barato y manipulable.

El 10 de mayo de 1933, en la Plaza de la Ópera de Berlín, los nazis quemaron más de 25.000 libros cuyas ideas corrompían, en su opinión, el espíritu ario. Lo hicieron, entre hogueras y bandas de música, ante miles de personas en una especie de siniestra noche de San Juan. Por fortuna, esos mismos ejemplares se conservaron en otros lugares. Pero, ¿y si un simple botón permitiese el borrado de toda nuestra hemeroteca, de cualquier obra crítica o de todo material considerado subversivo? ¿Usted se fía del buen uso de quienes usan el invento del matrimonio Curie para amenazar y exterminar?

Quizás sea tecnófoba o ludista –aunque me gusta más el término humanista–, pero le diré que yo no me fío de una clase política que dice una cosa y la contraria dependiendo de si los micrófonos están encendidos o apagados. Desconfío de sus promesas y de sus advertencias. Desconfío incluso de sus buenas palabras. Y si alguno se lanza a las proclamas mesiánicas, desconfío. Por supuesto que desconfío.