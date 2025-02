Amor para dos

Comenta Compartir

No sé por qué, pero, cuando era pequeña, me gustaba mucho la canción 'Olvídame y pega la vuelta' de Pimpinela. No me pregunte la razón ... y tampoco es que sea una canción muy apropiada para el público infantil, pero me encantaba. Esa parte en la que Lucía mandaba a paseo al infiel –que luego me enteré de que era su hermano– me entusiasmaba y me provocaba una sonrisa satisfecha. También me gustaba la de 'Juntos', de Paloma San Basilio. Imagínese ahora eso del cigarrillo a medias cantado por una niña… La cuestión es que era escucharla y ponerme a bailar, porque, salvo en lo de colarnos juntos en el autobús, que como que no, me parece maravilloso que el primer precepto de una pareja sea convertir los lunes en otro sábado.

Bueno, a lo que iba, que me divertía esa pelea que se traían los Pimpinela: que ahora lloro, que cuando vuelves te desprecio, que si espera que me lo pienso, que no, que no, que te pegues la vuelta… Nadie como los argentinos para hablar de pasiones. Y sin embargo, me recuerdan a alguien con esos te quiero y no te quiero. Que no es que vaya a juzgar cómo llevan otros sus parejas, –bastante tengo con la mía–, pero es que a algunos les encanta airear sus amores y desamores. A ver, y que cuando los regalos reconciliadores los pagan con mi dinero pues, qué quiere que le diga, me molesta. Un poco. Pero ellos en eso no se fijan. Son pasionales. Yo lo entiendo. Pasan del amor al odio en lo que Pimpinela y Paloma cantan sus dos canciones. Unas veces se cuestionan la confianza y otras se condonan lo que haga falta. El amor así. Para algunos. Yo sigo siendo más del equipo de María Jiménez: se acabó. Y, si hace falta, pego la vuelta y me voy dando saltos entre el tráfico, diciendo a los problemas adiós.

