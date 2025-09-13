El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mar Flores EP
A la última

Maremoto Flores

Ahora, con los años y con el aprendizaje, las cosas se ven de otra manera, y resulta que la villana, en el fondo, que no en la forma, era una víctima

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:02

Como he descubierto que no soy mejor persona por leer, no me he leído las memorias de Mar Flores. Tampoco me hace falta: primero, por ... la turra que están dando con el tema; segundo, porque me acuerdo perfectamente de las famosísimas portadas, de las fotos, de los líos, de los dimes y diretes. También de los insultos, más o menos barrocos, de periodistas y columnistas. Y de los comentarios de mi abuela, que convertían a Jesús Mariñas en una hermana de la caridad. Supongo que, de tener una columna por aquel entonces, servidora hubiera escrito lo mismo: cómo dejar escapar la posibilidad de volcar todos nuestros odios intestinos sobre una tipa ambiciosa, una trepa, una gataperra de manual, una Mesalina de barrio, una lianta. Ahora, con los años y con el aprendizaje, las cosas se ven de otra manera, y resulta que la villana, en el fondo, que no en la forma, era una víctima. De ella misma, de los hombres que la rodearon y de los hombros ajenos que la auparon hasta el candelabro, Mazagatos 'dixit'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  3. 3

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  4. 4 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  5. 5

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  6. 6 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  7. 7

    La esposa del alcalde de Villacastín niega haber sido agredida por su marido
  8. 8 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  9. 9 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  10. 10

    Carnero sobre la limpieza: «No me gusta cómo está la ciudad, pero estaba peor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Maremoto Flores

Maremoto Flores