Rebelión en la granja

Me gusta mucho que haya tantas palabras para cerdo como para tonto

Comenta Compartir

He relinchado más de una vez en la radio. Pero no era contra nadie. En todo caso contra mí. El otro día hasta rebuzné. Fue ... después de que un hombre cacareara en la radio cuando una mujer daba su opinión sobre los casos de corrupción y puterío. Dos tertulianos. Ojalá ella, en lugar del «me levanto y me voy», hubiera gruñido. Ojalá Berna hubiera soltado a Javier una onomatopeya. Oink, oink, oink. Y que el otro preguntara: ¿Me has llamado cerdo? Ella: No. Eso solo era el preludio. De hecho, te voy a llamar cerdo, cochino, guarro, puerco, marrano, gorrino... Me gusta mucho que haya tantas palabras para cerdo como para tonto. Para lo abundante.

Aunque estas cosas forman parte del espíritu de la escalera de Diderot. O sea, lo que se te ocurre cuando ya no estás en el sitio donde deberías haber reaccionado. Vale, es lo que muchas hubiéramos querido articular en ese momento y a esa persona. Pero habríamos sido tan educadas o apocadas como Berna.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Medios de comunicación