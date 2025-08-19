El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Calentamiento de aldabas

En diagonal ·

El bipartidismo y el cortisol

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 19 de agosto 2025, 00:01

El fuego es lo peor ahora mismo. Pero hay dos demonios más. El bipartidismo y el cortisol. El primero, según Vox; el segundo, según Instagram. ... No es que lo del bipartidismo sea nuevo. Una pancarta del 15-M decía «PP y PSOE la misma m… es». Pero hoy lo del bipartidismo es lo primero de la letanía. Luego hay otro mantra: «El PP es el PSOE cinco minutos después». La misma 'm' pinchada en un palo. Como lo de Enric González: «Dicen que cuando en Nueva York son las tres de la tarde, en Europa son las nueve de diez años antes». Pedro Sánchez ha salido de la Mareta y ha propuesto «un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática». Y no es de extrañar que el PP pase por ahí. Por mucho que haya falta de medios, verdosidades tan idiotas como malvadas, burocratización para limpiar el monte, pirómanos y, en general, multicasualidad. Pero vamos a reunirnos por el calentamiento. Tócate las aldabas, que diría la Cantudo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  3. 3

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid
  4. 4 Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba
  5. 5

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  6. 6

    El fuego avanza sin control en Sanabria y 8.000 personas se preparan para una «previsible» evacuación
  7. 7

    Guardo se parapeta y se salva del fuego, que ahora avanza hacia Villalba
  8. 8 Hace huir a dos ladrones que entraban en su vivienda gritándoles desde el sofá
  9. 9

    Los tres pueblos de Valladolid que nacieron desde cero con el esfuerzo de sus vecinos
  10. 10

    Albertillo Arbal: «Para algunos, porque te gusten los toros, ya eres una mala persona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Calentamiento de aldabas

Calentamiento de aldabas