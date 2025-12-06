El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:02

Aunque lo vea sin sonido, me sigue pasmando la gente que va a 'First Dates'. Cómo cogen los cubiertos, madre mía. ¿Clasismo? Si no se ... aprende en casa o en el colegio, se aprende mirando, fijándote. Más ahora cuando en Instagram te enseñan hasta a hacer caca. Alfonso Ussía publicó en 1992 su 'Tratado de buenas maneras'. Un divertimento. Cómo comer marisco (¡naturalidad!), cómo llamar al traje de baño (nunca bañador), cuándo hay que decir un taco. Las bragas no existen. Se compran, pero no existen. Hay mucha devoción por el Umbral columnista, pero el Ussía columnista era igual de grande. Se consideraba más cerca de Mihura que de Jardiel, más cerca de Jardiel que de Muñoz Seca (su abuelo), más cerca de Mingote que de Mihura. El humor de clase está tan mal visto como el del Holocausto. Hay que ser bueno e ingenioso para tener gracia con semejantes toros. Y Ussía tenía mucha gracia. Se reía sobre todo de los suyos, de los cursis y de él mismo.

