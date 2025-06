No alimentar a los animales

Comenta Compartir

Podemos planta a Sánchez y no le ve legitimado para liderar. Acabáramos. Claro, que plantar consiste en no participar en la ronda de encuentros. Muchos ... aspavientos, pero tienen suerte de no verse ante una moción de censura o confianza. Antes mantener al líder no legitimado que permitir que gobierne quien saliera de las urnas (o no, que ya tenemos callo en el miedo a la llegada de Gengis Khan a la Moncloa). Por otro lado, está el nacionalismo, corresponsable de la supervivencia de Sánchez.

Pero, oye, que el PNV va a estar vigilante. Sí, como el gordo que se duerme en 'Cuando ruge la marabunta' (tiene que ir Charlton Heston a soltar el agua). Ahora va a resultar que lo de Koldo, Ábalos y Cerdán es lo peor que ha pasado en las legislaturas de Sánchez, cuando no han tenido escrúpulos ni Sánchez ni sus aguadores en secundar leyes más repugnantes que lo que digan de una mujer. Sánchez no habría comido a las cinco, pero sus socios lo alimentan.

