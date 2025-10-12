El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Óscar Puente preside un acto anterior de presentación de distintas opciones de integración del ferrocarril en Valladolid. E. P.
Parresía

Valladolid: integración ferrocarril-ciudad

«¿Hay alternativas? Claro que sí, desde firmar un nuevo convenio a interpretar el vigente en un modo que permita conciliar todas las posiciones»

Ricardo Rivero Ortega

Ricardo Rivero Ortega

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:34

Comenta

«Hasta aquí hemos llegado». El ministro de transportes y anterior alcalde de Valladolid pide liquidar la sociedad de alta velocidad en la que participan ... Adif, Renfe operadora, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. Este proceso conllevaría gravísimas consecuencias para las instituciones implicadas, así como para la ciudad más grande de nuestra Comunidad autónoma. Toda vez que la capital pucelana es clave para el desarrollo presente y el futuro, creo que ninguna persona sensata perjudicaría sus oportunidades, así que toca buscar soluciones y evitar que las palabras se conviertan en hechos.

