La iglesia de Santa María La Antigua vista desde la catedral, en una imagen de archivo. A. Mingueza
Parresía

La controversia de Valladolid

«Frente a los extremismos, nos vendría bien dejarnos inspirar por el espíritu de los disertantes en el Colegio de San Gregorio»

Ricardo Rivero Ortega

Ricardo Rivero Ortega

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:32

Tras leer el programa de celebraciones y actos con motivo del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, en la que se debatió sobre los ... naturales de las nuevas indias, me pregunto si tantos congresos y exposiciones servirán para contrarrestar las gravísimas violaciones de los derechos humanos del presente. Porque, aunque creo en el poder transformador de la agenda cultural, estoy convencido –al igual que Domingo de Soto y Francisco de Vitoria– de que tan importante es predicar como dar trigo.

