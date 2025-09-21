El fuego, de regalo divino a arma letal

Hemos pasado de la quema de libros a la quema del bosque. No creo que sea una conquista humanitaria porque los tiranos, la Inquisición o ... el nazismo sólo perseguían los libros peligrosos mientras que la quema de árboles es una amenaza desde luego para todo libro, pero también paa la vida.

Tácito decía, por el año 98, que los tiranos quemaban libros «para acallar la voz del pueblo, la libertad y la conciencia». Veinte siglos después, un corresponsal español en Alemania, González Ruano, se entusiasmaba ante la pira que incendió Göbbels en Berlín comentando a sus lectores que libros como El mundo de ayer, de Stephan Zweig o el Natán el sabio, de Lessing (por no hablar de los Mann, Brecht, Freud, Kästner etc) «no merecían mejor suerte que las llamas». Por no hablar de otro camarada, el profesor falangista Antonio Luna que organizó, después de la caída de Madrid, una quema de libros en la Universidad Complutense «para edificar a España una, grande y libre».

Con ser esto deprimente, resulta peor la quema del bosque, no sólo porque sin árboles no hay libros, sino porque la quema del bosque supone una perversión de algo tan fundamental para los humanos como el fuego. Un bosque ardiendo es la imagen más elocuente del regreso de la especie humana a la barbarie. Recordemos, para aclararlo, el mito de Prometeo que cuenta Platón su du diálogo Parménides. Los dioses, al echar una mirada sobre la tierra, se dieron cuenta de que habían sido injustos con la creación del ser humano. Veían en efecto que los animales nacían bien pertrechados para vivir: el que no nacía rápido, era fuerte o astuto. Solo el ser humano nacía indefenso. Para subsanar el error, Prometeo roba el fuego a los dioses y se lo trae a los humanos para que hicieran fuego y pudieran calentarse o cocinar o forjar hierro y hacer utensilios con los que defenderse de las fieras. Pero aquello no funcionó porque el ser humano no supo aprovechar las bondades del fuego y prefirió usarle para fabricar armas con las que hacerse la guerra entre ellos. A la vista del desastre, tuvieron que pensar en un segundo envío, a saber, buena dosis de sabiduría para aprender a usarle correctamente.

Esa sabiduría para manejar la técnica es lo que hoy se echa de menos. Y no frivolicemos los incendios echando la culpa a una puñado de pirómanos, ni a la negligencia de unos cuantos agricultores, ni siquiera a la voracidad de constructores que buscan atajos para obtener terrenos urbanizables. Esta ausencia de sabiduría que alimenta el fuego no es el resultado de la ignorancia sino de una potente racionalidad que es la que nutre las decisiones económicas pero también nuestras formas de vida.

Algunos han llamado a esta racionalidad suicida que nos envuelve 'racionalidad instrumental'porque convierte todo –el fuego, el aire, la tierra y el agua– en medios o instrumentos para generar beneficios económicos. No es por casualidad que se abandonan los pueblos y con ello el cuidado de la naturaleza; ni lo es que se gaste más dinero en financiar los toros que en limpiar el bosque; ni que se explote intensivamente la tierra hasta convertirla en paja. El cambio climático que está convirtiendo el planeta en yesca es la consecuencia de una planificación racional que lejos de poner la técnica al servicio de la vida humana, como pretendía los dioses griegos, está consiguiendo devolvernos a las cavernas. El filósofo Heidegger, cuando veía esos imponentes logros técnicos, que eran las presas hidraúlicas, capaces de detener o cambiar el curso de los ríos, añoraba la sabiduría del viejo campesino que dejaba fluir sus aguas y se apreovechaba de ellas sin alterar el cauce.

Podemos decir que de cómo enfrentemos el problema del fuego va a depender el futuro del planeta, de ahí su importancia política.

Los incendios forestales son la prueba del fuego que, como las viejas ordalías, desvelan el juicio divino. En la Edad Media, para descubrir la verdad en casos complejos, acudían a un rito macabro consistente en someter la resistencia de los causados a pruebas como sujetar un hierro candente. El que antes sucumbía era culpable. Quedémonos de este bárbaro ritual con la relación que establece entre fuego y verdad. El fuego no es un fenómeno natural como un pedrisco que acontece sin que el ser humano intervenga. El fuego es un fenómeno histórico que lo produce, lo provoca o lo induce el ser humano. Y si hoy ha tomado estas proporciones es porque ha habido muchos errores y también intereses por parte de todos.

El fuego, que en su capacidad devastadora no distingue entre clases, razas o países, es un bien y un problema planetario. No se entiende entonces que, ante la magnitud del problema, la reacción de los políticos sea tan mezquina. Tratan al fuego como si fuera un conflicto vecinal o como la ocasión para desgastar al adversario. Los políticos deberían aprender de los de los viejos pueblos castellanos. Cuando ardía el pinar doblaban las campanas con un tañido inconfundible y todo el pueblo acudía con lo que tenía a mano a apagar el fuego. Si hay un tema en el que resulta ridícula la actual polarización política es en la forma de responder al reto del fuego. En la reacción política se echa de menos esta elemental solidaridad humana.