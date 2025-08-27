El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las nuevas casetas de la Fería de Día, en la Acera de Recoletos. Rodrigo Jiménez
La Platería en llamas

Uniforme de feria

«Como dudo que el liberalismo haya dejado de hacerle ascos a la igualdad totalitaria, admito que esta uniformidad en las casetas me inquieta»

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:54

Después de veinticinco años asociando la misma señal a idéntica consecuencia, me siento como uno de esos manipulados perros de Iván Pavlov, —benditos sean—, aunque ... con notables diferencias. En primer lugar, reconozco que el sonido de la campana capaz de despertar mi reacción refleja no propaga su tañido entre armónicos. Más bien, interpreta una estridente partitura a martillazos durante la instalación de las casetas de la Feria de Día. Y por otra parte, lejos de salivar como uno de aquellos lebreles cuando he contemplado en ediciones anteriores a los operarios mientras descargaban tablones y ajustaban pernos, a mí siempre me ha saturado la pituitaria, casi al instante, un intenso olor a fritanga, cada año más denso, añejo y estremecedor.

