Bartolomé de las Casas explica su tesis en el patio del Colegio de San Gregorio durante la ruta teatralizada de la Controversia de Valladolid. Alberto Mingueza
La Platería en llamas

El indio silencioso

«Qué diría Bartolomé de las Casas si pudiera caminar hoy entre nosotros y comprobar que muchos descendientes que aquellos nativos son explotados aquí mismo»

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:18

Las jornadas de aquel debate celebrado en el colegio de San Gregorio comenzaron en agosto de 1550 y alargaron sus comparecencias hasta el año siguiente. ... Aunque cada uno hizo sus intervenciones y respondió a las cuestiones del tribunal moderador en ausencia del otro, podría decirse, para entendernos, que en un rincón del cuadrilátero se hallaba Juan Ginés de Sepúlveda, que defendió con empaque erudito y facundia aristotélica la naturaleza salvaje de los indígenas y la necesidad de salvarlos de sí mismos, mientras que en la esquina opuesta esperaba turno Bartolomé de las Casas, un dominico acompañado por algunos hermanos de la orden, con las sandalias llenas de polvo rojo, ofendido y escandalizado con las tropelías infligidas a los nativos de las que fue testigo en el Nuevo Mundo y defensor, a su vez, de que la única evangelización válida y posible habría de ser pacífica.

