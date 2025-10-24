El Norte organiza el miércoles 29 una jornada sobre la Controversia de Valladolid en el Museo de Escultura La Capilla del Colegio de San Gregorio acogerá un encuentro en el 475 aniversario de esta efeméride, hito de los derechos humanos

Uno de los momentos de la ruta teatralizada sobre la Controversia de Valladolid.

El 15 de agosto de 1550, hace exactamente 475 años, arrancó uno de los debates más trascendentales de la historia occidental sobre los derechos humanos un hecho que, posteriormente, se bautizó como la Controversia de Valladolid. Este acontecimiento se extendió entre 1550 y 1551 y situó, cara a cara, a dos referentes del pensamiento de la época: Bartolomé de las Casas, que defendía los derechos de los indígenas frente al poder de los conquistadores, y Juan Ginés de Sepúlveda, quien abogaba por su sometimiento. Ambos fueron los protagonistas de un debate con tintes tanto teológicos como jurídicos en el que de fondo estaba el hecho de determinar si los pueblos indígenas americanos poseían alma y, por tanto, si su conquista y esclavización podían justificarse moralmente bajo los principios del derecho natural y la doctrina cristiana. Este hecho está considerado por la ONU como el primer debate universal en torno a los derechos humanos, en este caso, propiciado tras la conquista de América.

En los últimos meses, este acontecimiento ha vuelto a la actualidad debido a su 475 aniversario y se han ido sucediendo diversas convocatorias planteadas desde variados ámbitos.

El calendario de actividades se extenderá durante un tiempo más y El Norte de Castilla también ha querido sumarse con una jornada que constará de tres conversaciones en torno a la efeméride.

Esta cita tendrá lugar el 29 de octubre, a las 10:00 horas, en la Capilla del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, el lugar donde se desarrolló tras trascendental debate para la historia.

Será el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, el encargado de dar la bienvenida a los asistentes.

Conversación

A continuación, se desarrollará una conversación entre Ángel Ortiz, director de El Norte, y Daniel Oliva, profesor de Derecho Internacional Público y experto en cooperación internacional sobre la conmemoración del 475 Aniversario de la Controversia de Valladolid.

A las 10:50 horas se ha programado una mesa sobre Derechos Humanos, moderada por Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid, y que contará con Luis Arroyo, catedrático emérito de Derecho Penal UCLM, y Felipe González, ex relator Especial sobre Derechos de los Migrantes de Naciones Unidas y antiguo miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La última de las mesas, que está previsto que dé comienzo a las 11:45 horas, se centrará en la Cultura e Investigación. En este caso, estará moderada por Enrique Berzal, historiador y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid, y contará con Juan Rodríguez-Briso , director de la película 'La Controversia de Valladolid', y Francisco Fonseca, profesor de la Universidad de Valladolid y ex alto cargo de la Comisión Europea. A las 12:45 horas se clausurará la sesión.

Precisamente, en estas mismas páginas de El Norte, Juan Rodríguez-Briso declaraba al hilo de su trabajo que «ignoraba todo sobre este tema, tuvo que venir un amigo mexicano de visita a Valladolid para que alguien nos explicara en el Museo Nacional de Escultura que allí mismo, entre sus paredes, aconteció un evento histórico de talla universal que marcaría a la Humanidad durante los siglos posteriores». Aquel encuentro espoleó en 2021 al cineasta vallisoletano a condensar en un cortometraje el hecho histórico. Dos años después de aquel trabajo cinematográfico, Rodríguez-Briso se lanzó a rodar en colaboración con Radio Televisión Española un largometraje documental sobre aquel mismo tema, extendido y titulado 'La Controversia de Valladolid: El amanecer de los derechos humanos'. Ahora, no hay excusas para empaparse de este acontecimiento.

CÓMO PARTICIPAR

¿Cuándo? Miércoles, 29 de octubre a las 10:00 horas.

¿Dónde? Capilla del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. (C/ Cadenas de San Gregorio, 1).

Organiza. El Norte de Castilla.

Patrocina. Junta de Castilla y León.

Inscripciones. https://entretenimiento.elnortedecastilla.es/quiz/1693239_743/controversia-de-valladolid.html