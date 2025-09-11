El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas protestan en la salida de la etapa 17 de la Vuelta. EFE

Como los peces

Protestar o callar ante lo que pasa en la Vuelta Ciclista nos pone a cada uno ante un anzuelo

Marta San Miguel

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:16

Saben esa sensación de querer decir algo y que la palabra no se concrete, que se te quede ahí, pegada en el cielo del cogote, ... con la boca medio abierta? Últimamente andamos así, boqueando como los peces, salvo porque ellos son silenciosos bajo el agua y nosotros verborreicos. Cuando veo las imágenes de la Vuelta Ciclista a España y escucho lo que dicen al respecto, soy incapaz de encontrar el término o la frase que describa lo que estamos viendo, que lo ordene y, por tanto, le dé sentido a la opinión que adoptas. Porque no sé ustedes, pero últimamente cada vez es más difícil coger postura si no es para dejarse llevar por la corriente. Y ya saben en qué nos convierte eso: en peces.

Espacios grises

