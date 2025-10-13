El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Paso subterráneo proyectado en la calle Hípica. A. Mingueza

Soterramiento o integración: balance de daños

Manuel Saravia

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:52

Comenta

Unos juegan con la emoción, y han construido una idea mágica del soterramiento todopoderoso. Frente a la minucia de obras más controladas, hay que ... ver cómo impactan las grandes obras, las grandísimas. Que además representan la modernidad más vibrante (esa idea mítica de lo moderno). Y, si jugamos con la emoción, qué mejor que apelar al miedo (¿cómo era?: los túneles del miedo). Y si apostamos más fuerte por la emoción, nada como los agravios comparativos (¿Por qué se hizo en Murcia y aquí no, eh?). O el recurso al pensamiento mágico, que nos permite pensar que... ¿cómo era?: 90.000 vecinos equilibrarán su renta con los de enfrente solo con enterrar las vías. Y no habrá problema para financiar lo que sea: basta con la «voluntad política». Pues, en el mundo de las emociones, «si no hay dinero, se pinta». Porque para eso está la política de los puñetazos en la mesa y la épica de los alcaldes épicos. Emoción a raudales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  3. 3 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  4. 4 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  5. 5

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»
  6. 6

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  7. 7

    José Ignacio Pollino, cuarto de una saga de nueve hermanos pescaderos, se jubila
  8. 8

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid
  9. 9

    Valladolid exporta al mundo las primeras pistas de pádel inteligentes
  10. 10

    Los seis pasos proyectados, y ahora en suspenso, rematarían la integración ferroviaria al 70%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Soterramiento o integración: balance de daños

Soterramiento o integración: balance de daños