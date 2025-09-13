El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Inmigrantes subidos a la valla de Melilla. J. B. de Avellaneda

La otredad de indígenas, campesinos e inmigrantes:¿quiénes son los 'bárbaros' de hoy?

«Hubo una época en que la 'occidentalización forzosa' imponía la fe y la apropiación de territorios sin contemplaciones»

Luis Díaz Viana

Luis Díaz Viana

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:17

Cuando se empezó a hablar de las gentes 'descubiertas' al otro lado del océano, hubo quienes las identificaron con 'bárbaros' y 'paganos'. Este último nombre ... procede de la denominación que –en el Mundo Antiguo– recibían quienes, en el campo, o más concretamente montes y bosques, adoraban y rendían homenaje a sus dioses. Y será por esto que, cuando los europeos lleguen al Nuevo Mundo, predicadores y cronistas tiendan a equiparar a los antiguos idólatras con los nuevos. La 'invención etnográfic'» posterior estaba servida. ¿Por qué indígenas y campesinos no eran vistos como 'nosotros' y deberían ser reeducados hasta que se nos parecieran lo más posible? Por una serie de motivos que los convierte en hipotéticos 'salvajes de acá y de allá': viven habitualmente en el campo, lejos del 'mundo civilizado', que es el 'nuestro'; son, por su cercanía a la naturaleza y a lo 'salvaje', sospechosos de mantenerse al margen de la religión y las leyes propias de la gente civilizada; viven de la agricultura y del pastoreo, como hacían nuestros ancestros; suelen conservar creencias, prácticas y rituales de otros tiempos; se empecinan –a veces– en seguir viviendo de esa manera sin sumarse a un supuesto y único progreso tecnológico e industrial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  3. 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  4. 4

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  6. 6 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  7. 7 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  8. 8 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  9. 9

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  10. 10

    La esposa del alcalde de Villacastín niega haber sido agredida por su marido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La otredad de indígenas, campesinos e inmigrantes:¿quiénes son los 'bárbaros' de hoy?

La otredad de indígenas, campesinos e inmigrantes:¿quiénes son los &#039;bárbaros&#039; de hoy?